Vaticinios para el 2021 en el Año del Buey

Año Nuevo Chino comienza el 12 de Febrero

Una nueva era entra con el 2021, no solo para la gente en general, pero también para el horóscopo chino, que tendrá al Buey como el animal zodiacal que representará al mundo en los próximos 365 días. (Year Of The Ox)

El Año Nuevo comienza a partir del 12 de febrero y durará hasta el 31 de enero del 2021. En esta ocasión, tocará el turno del ‘Buey Metálico’ o ‘Búfalo Metálico’

Los signos zodiacales se asignan por año de nacimiento, por lo que en realidad las predicciones para cada individuo se basan en su experiencia por año y no por mes, como usualmente se conoce.

Buey o Búfalo (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Este animal destacará en un espíritu dominante, mismo que podrá ser neutralizado por nuevas corrientes espirituales. Podría enseñar a trabajar duro por objetivos. Igualmente, serán conscientes de que el año previo, que correspondió a la rata, trajo demasiados cambios y que ahora será el momento de organizar todo.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Este 2020 terminó otro año correspondiente a su signo; sin embargo, el Búfalo podrá fungir como un padre que todo enseña, por lo que podrá tener mayor estabilidad emocional, seguridad y equilibrio en sus ideas para ponerlo en práctica.

De acuerdo a lectores y estudiosos de estos horóscopos en Latinoamérica, se recomienda a los signos Rata no firmar papeles en mayo.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El 2020 sirvió a los signos Tigre a reconectar consigo mismos, por lo que el 2021 puede ser un año de servicio al próximo; no obstante, el Búfalo es conocido por poner límites. Igualmente, este signo tendrá un rol de líder en su comunidad, aunque podría sufrir con amores no correspondidos.

Recomendaciones apuntan a que los primeros dos meses del año sean usados para tomar un respiro espiritual e incluso recapacitar sobre un puesto laborar. Marzo podría ser un mes amoroso para ellos.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Este año puede ser uno armónico para los signos Conejo, pues su buena amistad con el Búfalo le podría traer oportunidades de reinvención a su persona, cumplir pendientes, iniciar negocios y aprenderá a alejarse de personas tóxicas.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2014)

Gracias a su alta atención a los detalles le permitieron salir adelante en el 2020. Este signo denota una gran conexión con su espíritu y todo lo que eso conlleva, por lo que su seguridad lo mantendrá alerta en este 2021.

Podría ser una persona solicitada socialmente, aunque probablemente tenga ganas de estar solo a principios de año.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2015)

Este Año Nuevo sería un nuevo comienzo para los signos Serpiente. Este animal es caracterizado por el horóscopo por ser fiel, protector, socio y admirador, por lo que podría recibir mucha paz, planes y oportunidades. Se auguran buenas relaciones extranjeras, vínculos sanos y buen humor.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El 2021 puede ser un año de mucho amor para los Caballo y además siendo un espíritu apasionado, podrían dudar al momento de generar relaciones formales; sin embargo, la felicidad no faltará para ellos en este ámbito.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Un signo contrario al Búfalo, pero la Cabra igual tendrá muchas oportunidades. Cerrarán ciclos. Abrirán otras puertas y verán nuevos lugares. Pinta para ser un año creativo y estético.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

El año de la Rata dejó secuelas en el Mono; no obstante, el Búfalo concederá oportunidad de redención y de oportunidades. De acuerdo a sus experiencias, aprendió a ser cauteloso y no tan hablador, por lo que este año buscaría la calma, naturaleza, estabilidad y organización.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

El Gallo tendría un año de prosperidad con la familia, socios y amigos. Su intelecto será su mejor arma e inventaría nuevos caminos al terminar la pandemia.

Se recomienda cuidar la salud y reforzar su liderazgo.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

El Perro entrará al año del Búfalo con cierto desgaste; sin embargo, si batalló en lo económico, tendrá esperanzas renovadas para nuevos proyectos y nuevos retos, aunque tendrá mayor cautela con sus decisiones.

Puerco (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

Pasó un año lleno de quejas, pero para este 2021 podrá volver a tener organización en su método de trabajo y tendrá las soluciones necesarias. No obstante, podría no tener su mejor etapa económica, por lo que si aprende a disfrutar el día a día, logrará ser feliz.

¿Qué significan los elementos?

Para la astrología china los elementos simbolizan la sucesión de las estaciones. De esta manera, parten de la visión de que el metal genera agua al enriquecerlo, pero corta la madera; el agua genera madera al alimentar a los árboles, pero extingue el fuego.

