Vecinos de El Trigal en Valencia protestaron en Hidrocentro y en Quinta Carabobo

Cansados de ver cómo disminuye su calidad de vida, un numeroso grupo de personas acudió a la sede de la Hidrológica del Centro (Hidrocentro) ubicada en la misma urbanización El Trigal para reclamar su derecho al agua, aseveraron que cuando el servicio llega a sus hogares es de muy mala calidad.

El señor Nassir Kablam, habitante de El Trigal, expresó que en algunas ocasiones deben comprar el agua, subirla a sus apartamentos «calentarla, colarla porque viene con oscuridad, barro, tenemos ese grandísimo problema, los de la tercera edad sufrimos mucho porque no podemos subir los tobos de agua, es una incomodidad muy grande que solo la sabemos quienes lo sufrimos», aseveró.

Mientras que la señora Brenda Velásquez relató que su día a día depende de conseguir agua, «a las 5 para las 6 am debo salir a la estación de servicio para llenar cuatro bidones , vaciarlos en el apartamento, volver con el carrito a la estación, recoger más agua e ir al apartamento otra vez», indicó que para hacer las necesidades en la casa, su hermano menor que padece de síndrome de down debe orinar en un perolito y luego echarlo en el desagüe de la ducha «le ponemos otro tantico de agua para que no huela mal el apartamento«.

No todos los habitantes de este sector tienen la posibilidad de comprar botellones de agua o pagar camiones cisternas por lo que les toca rendir el agua o rezar para que llueva.

El grupo de manifestantes se movió del sitio para acudir a Quinta Carabobo, residencia oficial del gobernador que también queda en el sector, allí fueron atendidos por un representante del funcionario.

Desde Quinta Carabobo los vecinos de El Trigal Norte y El Trigal Centro reclamaron que tienen tres semanas sin servicio de agua mientas que aseguraron que la primera autoridad regional sí cuenta con todos los servicios.