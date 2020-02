Vecinos de La Finca en Santa Rosa denunciaron que fallan todos los servicios públican

Los habitantes de La Finca en la parroquia Santa Rosa deben hacer gastos extras para poder hacer uso de los servicios públicos en sus hogares. Los entes del Estado venezolano encargados de administrar el beneficio alegan no tener recursos para solventar la situación.

Los vecinos se quejaron de la disminución en su calidad de vida, destacaron que la electricidad, el agua, Internet y hasta el aseo urbano fallan en esta localidad, Rosalinda de Ontiveros, lamentó no poder caminar en la calle de noche debido al estado de la vialidad «las calles están todas en mal estado, el servicio de agua caótico, no tenemos teléfono ni internet, se está botando el agua y a nosotros nos la quitan tres veces a la semana, ustedes me dirán».

Comentó que ella y su esposo deben comprar agua en botellones incluso para cocinar ya que la que llega a sus hogares es de mala calidad, «gastamos 5 botellones a la semana y cada uno cuesta como 12 mil bolívares».

Acudir a la alcaldía de Valencia es tiempo perdido según afirmaron los vecinos pues sus solicitudes no son escuchadas. Agregaron que cuando los trabajadores de las empresas estatales van a la comunidad, deben pagarle u ofrecerle productos alimenticios.

La señora Vivian Abreu agregó que hay una guaya que se revienta constantemente y que desde Corpoelec alegan que no tienen el material. «Hasta dinero les hemos dado a esos trabajadores, ¿por qué nos vamos a caer a coba? Aquí no hay gobierno, eso era antes que el gobierno tenía sus partidas».

Ante la falta de respuesta de Corpoelec, ente administrador de la electricidad en Venezuela, otra de las opciones de esta comunidad es acudir a un vecino que tiene un contacto en la empresa estatal para que ayude a solucionar momentáneamente la situación.