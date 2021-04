Venezolana Gaby Spanic es la artista latina más famosa en Indonesia

Durante la conmemoración de los 68 años de relaciones diplomáticas entre México e Indonesia, la actriz Gaby Spanic fue una de las invitadas VIP que representó a la comunidad artística latina. Y es que, gracias al éxito de «La Usurpadora» en el país asiático, la venezolana se convirtió en la única artista de telenovelas que cuenta con una estatua en esa región; es por ello que su presencia en este tipo de eventos tiene gran relevancia para la Embajada de Indonesia, pues la heroína de los dramáticos fortalece los lazos de amistad, diálogo y de cooperación entre ambas naciones.

Durante la ceremonia, Spanic compartió con los embajadores y miembros de la diplomacia; recibiendo felicitaciones por su trabajo en las telenovelas que han conquistado más de 80 países en todo el mundo. Para la ocasión lució un vestido del diseñador Israel Garrido.

Gaby Spanic es la artista más famosa en Indonesia

“La invitación fue muy especial para mí porque en Indonesia me fue espectacular, me vistieron con el traje típico; recuerdo que me recibió la miss Universo, canté en un show de allá, y hasta me hicieron un busto, me trataron muy bien. Allá, La usurpadora se llamó Cinta Paulina y paralizó las calles durante su transmisión. Yo fui a hace muchos años cuando era un virreinato, ahora están en democracia y me alegro por ellos”; expresó Gaby Spanic, recordando que la llevaron a conocer muchos riachuelos, y que, en ocasiones, la pasaban por la cocina de los hoteles para evitar la concentración- de los fanáticos, pues el furor estaba en plena ebullición.

Actualmente Gaby Spanic, quien es talento Hispanomedio, graba la telenovela mexicana Si nos dejan, que marcó sus regresos a los dramáticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

800 Noticias

No dejes de leer:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN