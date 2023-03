Venezolana resulta lesionada tras evitar el robo de su vehículo en Chile (+Vídeo)

Al menos 27 personas murieron y más de 4.000 resultaron heridas en accidentes durante la celebración de la tradicional fiesta del fuego “Chaharshanbe Suri” en Irán, según informó este miércoles fuentes oficiales.

El director de la Organización de Emergencia Médicas Nacional, Jafar Miadfar; indicó que 222 personas perdieron una extremidad durante esta milenaria fiesta que se celebra con saltos y bailes alrededor de hogueras.

Así como también, con petardos y fuegos artificiales, según el diario Iran Front Page.

La mayoría de los 4.095 heridos sufrió quemaduras por fuego o petardos y del total 278 fueron hospitalizados.

Las autoridades iraníes lanzan cada año campañas de concienciación pública sobre los peligros de los fuegos artificiales.

Además, de otros artefactos con motivo del “Chaharshanbe Suri”; que se celebra la víspera del último miércoles antes del fin del año nuevo persa, el 21 de marzo.

On March 14 people in Kamyaran, #Kurdistan come to streets to celebrate “Chaharshanbe Suri” #IranRevolution #IRGCterrorists pic.twitter.com/Favb7wK8kf

Esta festividad tiene raíces zoroástricas, la religión dominante en Irán antes de la llegada del islam; y se remonta a unos 1.700 años antes de Cristo.

Su carácter preislámico siempre ha sido visto con malos ojos por los líderes de la República Islámica.

Sin embargo, no han logrado impedir su celebración ni el uso de artefactos peligrosos e incendiarios.

Este año, además, jóvenes iraníes han aprovechado la festividad para revivir las protestas desatadas por la muerte de Masha Amini en septiembre.

On March 14 the Revolutionaries in Afsarieh, #Tehran celebrating “Chaharshanbe Suri” while chanting:

“Don’t be afraid, We are all United”#IranRevolution#IRGCterroristspic.twitter.com/mS3puvkbst

— یلنایِ کبیر (@yelenay_kabir) March 15, 2023