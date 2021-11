Venezolana muere en una cueva de Panamá

Al menos cinco personas han muerto y unas 40 han resultado heridas después de que un vehículo atravesara un desfile navideño que se estaba celebrando en el estado de Wisconsin, EEUU, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió el domingo poco después de las 16:30 (22:30 GMT), mientras se desarrollaba el desfile anual de Navidad en Waukesha, un suburbio de Milwaukee.

«Una camioneta roja derribó las barreras de seguridad e irrumpió en nuestro desfile de Navidad que celebrábamos en el centro», dijo a los periodistas el jefe de Policía, Dan Thompson.

El jerarca indicó que una persona estaba detenida y que funcionarios recuperaron el vehículo involucrado. No hubo otras amenazas, destacó.

Un agente disparó contra la camioneta en un intento por detener al vehículo, según las autoridades.

Inicialmente, 11 adultos y 12 niños fueron trasladados a seis hospitales del área, informó por su lado el jefe de bomberos, Steven Howard.

Las escuelas no abrirán este lunes y algunas carreteras se mantendrán cerradas, dijo Thompson, mientras la investigación sigue en curso. El FBI informó que está ayudando a las autoridades locales.

El presidente Joe Biden fue informado y la Casa Blanca «monitorea de cerca la situación en Waukesha». «Nuestros corazones están con todos los que han sido afectados por este terrible incidente», dijo un funcionario de la Presidencia.

«Hemos contactado a las autoridades estatales y locales para ofrecer el apoyo y la asistencia necesarios», agregó.

