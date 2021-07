Una carabobeña es la nueva gerente de Proyecto de L’Oréal Paris

Compartir





















L´Oréal París anunció por medio de un comunicado oficial que la venezolana Caryarit Carolina Pérez es su nueva gerente de Proyecto.

A través de su cuenta oficial en la red social de Twitter, Pérez expresó lo siguiente sobre su cargo en L´Oréal París; «Es oficial. Luego de 1 año de pasantía en P&G Venezuela, graduarme de Ing de Producción en la USB, 1 beca para mi Master in Management en Francia; y 2 pasantías en los headquarters de L’Oréal, firmé mi contrato indefinido como Gerente Internacional de Proyecto».

Pérez logró cumplir esta meta luego de realizar varias pasantías. También luego de conseguir una beca con esta reconocida compañía de cosméticos.

Carabobeña es gerente de Proyecto de L’Oréal Paris

Caryarit tiene 26 años de edad y nació en la zona central de Venezuela, específicamente en el estado Carabobo.

Debido a la crisis humanitaria, social y política que sufre el país; emigró en el año 2018, para estudiar en la ciudad de París, Francia.

Al mismo tiempo, acotó: «Estoy impresionada por el alcance que tuvo la noticia de mi CDI en L’Oréal; tanto en Twitter como en IG. Agradezco profundamente cada mensaje lleno de felicitaciones y todas las buenas vibras que me han enviado. No me lo termino de creer, muchas gracias».

https://twitter.com/caryacarolina/status/1417222857445285889?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1417222857445285889%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F800noticias.com%2Fla-nueva-gerente-general-del-proyecto-de-loreal-paris-es-venezolana

ACN/0800 Noticias

No dejes de leer: Unesco retira Liverpool de la lista del patrimonio mundial

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN