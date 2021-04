Venezolano asesinó a su pareja de más de 20 puñaladas frente a su hijo de tres años

Otro dantesco hecho enluta a una familia venezolana luego de que durante la noche del pasado domingo 18 de abril, una joven madre venezolana muriera a causa de múltiples puñaladas ocasionadas por su pareja y padre de su niño, también venezolano.







El suceso ocurrió en el barrio de Flores en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; cuando en medio de una acalorada discusión en el hogar de la pareja, el victimario identificado como José Antonio Rangel Moyetón de 28 años de edad, atacó con un objeto punzocortante a Mayerling Mariana Blanco Bravo, joven venezolana de 25 años de edad, con quien tenía una relación de seis años.

Venezolano asesinó a su pareja a puñaladas

El pequeño niño de tres años presenció de primera mano el momento mortal del femicidio de su madre. Una vez cometido el crimen, el hombre le entregó al niño a su hermana, Sasha Rangel; quien pudo observar la escena del crimen: el cuerpo ensangrentado de su cuñada tapado con una sábana sobre las dos camas en las que dormía la pequeña familia.

Luego de dejar el pequeño con su hermana y que esta le diera un poco de dinero, el hombre se dio a la fuga.

Personas cercanas a los involucrados, relataron al medio argentino, que desde hacía seis meses la pareja se había separado pues; presuntamente, José Antonio consumía sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

“Ella contaba muy poco pero sé que discutían mucho, le pegaba, lo hizo en varias oportunidades pero nunca quiso denunciar porque tenía miedo, no sé a qué, porque ella era muy cerrada, decía que no le quería hacer daño al hijo y que no le hubiese gustado que creciera sin el papá. Contaba que no se separaban, además, por el tema de los gastos”, reseñó Es Re Viral.

Se pudo conocer además que José Antonio había estado preso en Venezuela por supuesto extorsión y secuestro, además de homicidio.

Detenido el acusado

El peluquero venezolano que permanecía prófugo tras apuñalar y matar a su pareja delante de su hijo de 3 años en el barrio porteño de Flores quedó detenido este jueves en un hotel de Balvanera por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Fuentes policiales informaron a NA que José Antonio Rangel Moyeton quedó detenido por personal de la División Homicidios en ese lugar; situado en la intersección de la calle Castelli y la avenida Rivadavia.

