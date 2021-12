Venezolano es el nuevo asesor general de Walt Disney Company

El abogado venezolano Horacio Gutiérrez fue designado por Walt Disney Company como el nuevo asesor general de la empresa, vicepresidente ejecutivo y secretario.

Este miércoles 22 de diciembre, se anunció la designación de Gutiérrez por parte del gerente general de Walt Disney Company, Bob Chapek.

Respecto al venezolano, ahora se sumará al gigante estadounidense del entretenimiento a partir del próximo 1 de febrero; tras haber sido el encargado de asuntos legales de Spotify.

Según lo detallado por Walt Disney Company, Gutiérrez reportará de forma directa a Chapek, quien destacó del venezolano su liderazgo y trayectoria.

«Horacio es un abogado increíblemente capacitado y un líder dinámico que llega a Disney con 35 años de experiencia legal en mercados de todo el mundo»; destacó Chapek.

The Walt Disney Company names Horacio Gutierrez as General Counsel and Secretary, effective February 1, 2022: https://t.co/CBtPgObZvU pic.twitter.com/r2EXr5ccj3

— Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) December 22, 2021