¡Héroes anónimos! Venezolano se dedica a cuidar pacientes con covid-19 en Argentina

Como muchos venezolanos que han salido de nuestras fronteras dejando a Venezuela en alto donde quiera que van; Danny Godoy, ejerce una labor invaluable, como muchos otros trabajadores de la salud. Este venezolano dedica su vida a cuidar pacientes con covid-19 en Argentina.

Godoy, contactado por el equipo de ACN y quien ejerce labores como residente en el área de UCI del Hospital Central de San Isidro, en Buenos Aires; indica que la institución ha tomado las acciones pertinentes para atender oportunamente a los pacientes; que se dirijan al recinto en busca de atención médica.

“La ventaja de acá; es que se tomaron las previsiones y se acata la cuarentena con anterioridad, sin embargo; el miedo está presente en todos”, expresa.

Asimismo, destaca que han sido dotados con todos los implementos necesarios para la protección de este nuevo coronavirus. “Hemos tenido apoyo de parte del Gobierno, de fundaciones, del sector privado; eso es lo que nos mantiene contentos, pues estamos atacando a este virus juntos”, resalta.

Este trabajador de la salud manifiesta; que así como han recibido apoyo, también han tenido “tragos amargos”, pues en ocasiones tanto él como sus colegas han sufrido de discriminación por parte de algunas personas; por temor a que las mismas puedan contagiarse.

“Realmente estamos actos, estamos preparados, no pondríamos en riesgo a nadie”, asevera.

Godoy, recomienda a personas inmigrantes, como es su caso; actuar de manera responsable; por lo que invita a mantener informados a familiares frecuentemente del estado de salud en el que se encuentren.

Oriundo del estado Portuguesa, Godoy llega a Buenos Aires hace 4 años en busca de oportunidades y de una nueva vida; tras vivir una dura pérdida de un ser querido, que años más tarde lo motivaría a dedicar su vida al campo de la salud.

Cabe destacar, que en Venezuela se gradúa como comunicador social, sin embargo; en Argentina su vida profesional tomaría un rumbo completamente diferente, pues se dedica de lleno al área de la salud.

Inicia sus labores en este ramo, en primera instancia con el cuido domiciliario de adultos mayores. Luego reinicia estudios en el área de la medicina; carrera que comienza en Venezuela y decide continuar en Argentina.

Demostrando de qué están hechos los venezolanos

Tras dos años de experiencia, en la parte de cuidados para adultos mayores en estado crónico; obtiene la oportunidad de entrar en un hospital infantil, en donde demuestra su capacidad, evolucionando y ganando responsabilidades importantes en dicha institución de salud.

“Un día me dieron pacientes para supervisar, luego a la semana me encargaron pacientes y al mes ya tenía a mi cargo pacientes oncológicos infantiles. Fui el primer Venezolano en entrar a trabajar en el Hospital Materno Infantil de San Isidro; actualmente somos dos venezolanos. Amo lo que hago, me hace feliz”, detalla.

Asegura; sentirse en ocasiones triste, por no poder luchar contra esta pandemia en su natal Venezuela, sin embargo; este venezolano dedica su vida a cuidar pacientes de covid-19 en Argentina; entregando todo su esfuerzo en colaborar a dicha nación que le abre los brazos a su llegada, y de este modo; dejar a Venezuela en alto; “mostrando a esa Venezuela que siempre da la mano al más desprotegidos”.

“Esto no es cuestión de nacionalidad, esto sobrepasa las fronteras y debemos ayudar lo más que se pueda”; destaca.

Finalmente, Danny expresa que no solo los trabajadores de la salud son los que arriesgan sus vidas; pues a su juicio choferes del transporte público, vendedores de alimentos e insumos necesarios, entre otros; también se arriesgan para servir a la sociedad.

