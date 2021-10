Compartir





















Un venezolano ilegal degolló a un hombre en Argentina, crimen que conmocionó a dicha nación. La víctima fue identificada como Nahuel Vilte Martínez, un joven de 21 años.

La Nahuel fue acuchillado en el cuello. El presunto criminal logró ser detenido luego de varias horas de estar prófugo.

Rafael Iujanuk Falcón es señalado como el responsable del homicidio registrado el pasado domingo en el Parque San Martín; según lo publicado en medios locales.

“Es de nacionalidad venezolana, es un inmigrante irregular, no tiene trámites realizados en Migraciones e ingresó de manera irregular al país”; informó la Fiscalía.

Venezolano degolló a un hombre en Argentina

Según los testimonios recogidos en la plaza de Mercado San Martín; una vez que Falcón cometió el homicidio, se dio a la fuga.

El venezolano se encontraba prófugo y las autoridades lograron su detención sobre la ruta nacional 9. El sospechoso circulaba a pie, según informó El Tribuno de Salta.

Posteriormente, la comunidad enardecida incendió algunos puestos comerciales ubicados en el parque donde ocurrió el suceso.

Los testigos relataron que fueron dos los sujetos que llevaron a cabo el acto, uno apodado “El Chino” y Rafael; a quienes describieron como “el venezolano que se encuentra en el país de manera ilegal” y a quien señalan de haber sacado un cuchillo y cortarle el cuello a Martínez.

«Yo estaba junto a mi hijo cuando pasó esto. Mi hijo se fue hasta el cordón de la vereda, y vi que toda su ropa tenía sangre. Pedí ayuda desesperadamente, grité hasta quedarme afónica, nadie hizo nada. Había gente que pasaba, pero nadie hacía nada. Nadie me socorrió, yo estaba desesperada»; declaró conmovida Virginia, la madre del joven fallecido.

Amenazas antes del crimen

Previamente, la madre del joven fallecido, que es vendedora de comida rápida en el parque donde sucedieron los hechos; indicó que ella y su hija recibieron amenazas mientras trabajaban.

“Todo comenzó a las nueve y media de la noche. Yo estaba trabajando en el carro de panchos y hamburguesas; y justo mi marido se ausentó porque fue a comprar una garrafa para seguir trabajando. Ahí un tipo me agarró y me dijo que yo era una rata y que me iba a hacer mierda todo”; aseguró la mujer.

ACN/Notitarde

No dejes de leer: Funcionario del CICPC asesinó a su mujer y luego se quitó la vida

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN