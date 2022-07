Venezolano falleció en fiesta de música electrónica en Colombia

Compartir

Un joven venezolano de 26 años, falleció el domingo 3 de julio en una fiesta de música electrónica llamada Red Room 2, en Bogotá, Colombia.

De acuerdo al portal web 2001, el joven identificado como Ricardo José Rojas Guevara, estaba residenciado desde hace cinco años en la capital colombiana.

De acuerdo a la versión de una amiga del migrante de nombre Ivanovna Helena Acosta; en el evento no había personal de salud ni agua cuando ocurrió la tragedia.

Así mismo, Acosta dijo a través de las cámaras de Noticias Caracol que el hecho se registró en el recinto ubicado en la carrera 7 con calle 245. Sin embargo, los organizadores del evento desmienten la versión.

“El personal no nos brindó asistencia médica en cuanto él empezó con el comportamiento extraño que notamos. Lo primero que hicimos fue preguntarle qué le pasaba y él lo único que hacía era balbucear”, dijo la amiga de la víctima.

Igualmente, relató que “en medio del baile él empezó a sentirse mal. Obviamente no nos dijo nada. Simplemente lo acerqué hacia mi cuerpo, sentí su temperatura, estaba sudado, ya no tenía habla, hablaba entre sus labios, no entendíamos nada”.

“Nos dijeron que le diéramos agua, cuestión de que la que ya teníamos la habíamos gastado echándole agua en la cabeza y en el pecho. Uno de los de seguridad se ofreció en llenar un envase de Gatorade y se tardó 15 minutos en subir”, comentó la joven.

“Había personas que dejaron de bailar que se unieron a ayudarnos a darle respiración boca a boca, CPR”. Detalló Acosta. No obstante, al hablar con el personal de logística, confirmaron lo peor, el venezolano estaba muerto, dijo Ivanovna Helena en una serie de publicaciones.

