Venezolano muere atropellado en Costa Rica tras ser secuestrado para sacarle los órganos

Venezolano muere en Costa Rica, tras huir presuntamente de unos secuestradores que querían sacarle los órganos.

El sujeto identificado como Gustavo Ramón Rojas Chávez, de 24 años de edad, envia una nota de voz a un primo el pasado domingo 1 de marzo, poco después de haber llegado a Costa Rica, en la que le cuenta que, presumía, querían secuestrarlo para sacarle los órganos.

“Cuando llegué aquí me montó en un carro convertible, lo que querían era secuestrarme, yo digo que para matarme y sacarme los órganos. Yo logré bajarme y me metí en un matorral», narra.

Cabe destacar, que Rojas viaja a ese país por una supuesta oferta laboral que había recibido. Sin embargo, su perspectiva cambia cuando llega al Aeropuerto Juan Santamaría, en donde lo recibe el ciudadano que lo contacta y envía el pasaje para que viajara.

El joven venezolano muere en Costa Rica el pasado lunes 2 de marzo tras ser atropellado por un camión de carga.

Rojas se encontra en el aeropuerto a un hombre de apellido Hair, quien le propuso un trabajo con muy buena paga.

Al menos esta es la versión que Franklin Zurita, primo del fallecido. Fue entonces cuando los familiares se preocuparon. Su esposa Kimberly González no supo nada del joven hasta que se entera, a través de las noticias, que había muerto atropellado en la autopista General Cañas.

Rojas Chávez le cuenta a su primo, el mismo domingo que llega a Costa Rica, que había logrado regresar al aeropuerto, pero no tenía dinero para comer. Debía esperar hasta el 13 de marzo, casi dos semanas, para poder regresar a Venezuela.

«Ahora estoy en este aeropuerto sin plata, con hambre, me dejaron botado, no he dormido nada y con el pasaje de regreso hasta el 13 de marzo, imagínate», dijo el joven en otro audio que envió.

«Yo no sé por qué salió del aeropuerto, eso es lo que nos parece raro, él me dijo que se quedaría allí, algo tuvo que haber pasado”, expresó Zurita.

Mientras Rojas Chávez estaba en la situación de desespero, su primo intentaba conseguir el dinero para adelantar el retorno o que por lo menos viajara hasta Colombia por el peligro que significaba que siguiera en Costa Rica.

