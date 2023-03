Orden de captura internacional contra feminicida venezolano en Perú (+ vídeo)

Compartir

Venezolano prende fuego a expareja en Perú y lo buscan por feminicidio. La Policía Nacional de Perú emitió la orden de captura internacional este viernes 24 de marzo contra el presunto agresor del crimen que ha escandalizado la nación, porque supuestamente quemó viva a la que era su expareja, cuya muerte fue confirmada esta jornada.

“Tiene una alerta de captura internacional en este mismo momento y estamos trabajando con equipos especiales para lograr su pronta detención y ponerlo a disposición de las autoridades”, dijo el director de Investigación Criminal, Óscar Arriola, a la emisora local RPP.

El Ministerio del Interior incluyó al presunto autor del crimen, Sergio Tarache Parra, de 19 años, en el Programa de Recompensas, y ofrece 50.000 soles (13.000 dólares aproximadamente) a quien pueda dar información sobre el paradero del joven.

Arriola detalló que el día del ataque, Katherine Gómez discutió con su expareja, Tarache, y que después iba a ir a una discoteca, pero, según testigos, mientras ella esperaba al autobús en una plaza del centro histórico de Lima, el agresor le roció con gasolina y le prendió fuego con su encendedor.

El ataque, que quedó registrado en videos, provocó que la joven fuera ingresada en una unidad de cuidados intensivos (UCI) “al presentar el 60% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado”, según indicó la Defensoría del Pueblo.

Arriola también explicó que hace cuatro días pidieron al Ministerio Público que solicitara la detención preliminar de Tarache, pero lamentó que no pudieran detenerle porque el delito de flagrancia dura un día en Perú.

“La flagrancia en el país tiene una duración efímera casi de 24 horas. Es por ello cuando una persona comete un delito y pasan 25 horas ya no se le puede detener porque si no se le estaría vulnerando un derecho fundamental por más delincuente que sea. Por ello es que existe una iniciativa legislativa (…) ¿Por qué no una flagrancia de siete días? ¿A quién protegemos si no hacer una reforma constitucional de ese tipo?”, dijo.

Critican a ministra de la Mujer

Este feminicidio ha causado un gran revuelo en el país por la crueldad de lo sucedido, y por las polémicas declaraciones de la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, sobre el caso, que desataron este viernes las críticas de organizaciones y activistas al afirmar que las jóvenes deben elegir “bien con quiénes están”, lo que ha sido entendido como una forma de culpar a la víctima.

“Luchó por su vida, pero la cantidad de cuerpo dañado ha imposibilitado a los médicos salvarle la vida (…) Extendemos las condolencias a toda la familia”, sostuvo la ministra en una entrevista con la emisora RPP.

Luego añadió: “Quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quiénes están, ellas deben estar conscientes que merecen estar libres de violencia y que no acepten ningún compromiso o relación con una persona que no las respete”, lo que culpabiliza a las víctimas, según reclamaron diversos colectivos en las redes sociales.

“¡La culpa siempre es del feminicida! Lamentables declaraciones de la Sra. Tolentino y el papel que viene desempeñando el Ministerio de la Mujer frente al crecimiento de la violencia contra las mujeres y personas LGTBIQ+”, denunció en Twitter la organización feminista Demus.

A la oleada de críticas se sumó también el colectivo Promsex, al afirmar que las expresiones de la ministra “trasladan la responsabilidad a la víctima”, y el grupo Manuela Ramos, que acusó a Tolentino de “culpabilizar a una víctima de feminicidio y revictimizar a su familia”.

“Fuerte y claro: NO Sra Ministra de la Mujer, la culpa de su feminicidio NO ES DE KATHERINE por escoger mal a su pareja!!!” A Katherine Gómez la mató Sergio Tarache porque vivimos en una sociedad asquerosamente machista donde hasta la ministra de la mujer excusa el feminicidio! pic.twitter.com/e14o0NIh1G — Antonio M Quispe MD PhD 🇵🇪 (@drantonioquispe) March 24, 2023

