Venezolanos deportados de EE.UU tienen que comprar sus pasajes

A los venezolanos deportados de Estados Unidos a terceros países los obligan a comprar sus pasajes para poder retornar a sus hogares.

Clemente Gutiérrez solicitó asilo político al llegar a Miami, pero un juez determinó que no reunía los requisitos. Después ordenó su deportación, medida que fue ejecutada al ser enviado a Bogotá. Denunció que allí una aerolínea lo quería obligar a comprar un boleto a Venezuela sin que Colombia hubiera procesado su caso.

La situación de Gutiérrez generó preocupación a la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), con sede en Miami. Se trata de un nuevo modus operandi que aseguró consiste en deportar a los venezolanos a terceros países y allí obligarlos a comprar pasajes para Venezuela.

Helene Villalonga, presidenta de Amavex, dijo que según cifras extraoficiales las autoridades estadounidenses han deportados a 300 venezolanos en lo que va de año. Y agregó que desde 2017 no han suministrado los datos oficiales, refiri´´o el diario Miami Herald.

“Estamos ante un nuevo ‘modus operandi’ en el proceso de inmigración. Los agentes de aerolíneas están cumpliendo funciones de inmigración”, dijo la activista de derechos humanos.

Los conminan a comprar los pasajes

Gutiérrez, mediante un Face Live, contó llorando al ser deportado a Bogotá. “Me tienen humillado, incomunicado prácticamente. Me quieren obligar a irme a Venezuela a las 6 de la tarde, si no acepto comprar un boleto. A pesar de que tengo miedo ir a Venezuela, no puedo ir allá”, denunció el venezolano de 41 años. Según su abogado sufrió persecución de la policía por parte de los chavistas que respaldan el régimen de Maduro.

Villalonga dijo que el venezolano incluso tenía expirado el boleto de regreso. No obstante, un agente de Inmigración pidió activarlo para poder subir a Gutiérrez en el vuelo con destino a Bogotá. “La aerolínea estaba cumpliendo acciones de Inmigración”, denunció también.

Gutiérrez logró obtener un permiso temporal de 90 días en Colombia. En ese lapso se le permitiría regularizar su estadía en el país latinoamericano.

