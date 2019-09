Venezolanos emigran en estampida a EEUU por genocidio chavista

En medio de la crisis actual por la que atraviesa Venezuela y sus habitantes; los pacientes hipertensos se ven obligados a elegir entre adquirir el tratamiento médico o los alimentos.

Aunque la crisis golpea a todos los sectores del país, el de la salud es uno de los principales afectados.

Es el caso de María Betancourt, de 83 años de edad, quien aseguró que tiene más de tres meses sin tomar su tratamiento para la tensión.

Explicó, que «la pensión no me alcanza y no tengo más ingresos. Con 40.000 bolívares tengo que decidir si como o me tomo las pastillas que me mandó el médico».

Algunos hipertensos lo toman por intérvalos

Existen otras historias, donde los hipertensos toman los medicamentos por intervalos de meses; de hecho si tienen que ingerir dos fármacos diferentes al día, escogen uno solo.

Ésta, es la situación de Margarita Urbaez, quien señaló que toma losartán de 100 mg y amlodipina de 10 mg; «pero muchas veces no puedo pagar por las dos, así que opto por prescindir de la amlodipina», contó.

No es un secreto para nadie, que tomar esta decisión puede traer consecuencias graves en la salud de los hipertensos; quienes representan la mitad de la población adulta en la nación; según una investigación del Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica.

Sin regulación, escasos y costosos

Durante un recorrido por algunas grandes farmacias de Caracas, se evidenció que se pueden conseguir los medicamentos para los hipertensos; pero a altos costos para el bolsillo del venezolano.

Por ejemplo, en los comercios ubicados en la avenida Urdaneta de la capital, el candesartán cuesta 67.700 bolívares; valsartán de 10 pastillas está en 120.000 bolívares y el brasartan de 30 comprimidos en 82.000 bolívares.

Mientras, en La Candelaria una farmacia ofrece el blíster de 10 pastillas de losartán de 50 mg en 14.100 bolívares; captopril y amlodipina, de 100 pastillas en 91.435 bolívares.

En pocas palabras, el precio de cada uno va a depender del local farmacéutico; pues el equipo de El Nacional constató que en algunas existe mayor escasez de antihipertensivos.

Desde el exterior

A consecuencia de los elevados precios de los medicamentos para los hipertensos, así como la escasez de algunos de ellos; varios pacientes y familiares tienen la posibilidad de adquirirlos en el exterior.

En tal sentido, Ninoska Valera señaló, que debe viajar a Colombia cada mes para comprar cuatro medicamentos a su padre; quien padece de hipertensión y problemas cardíacos.

Sobre ello lamentó, que «es lo único que podemos hacer, porque las medicinas aquí en Venezuela no se consiguen; y si logras encontrarlas están demasiado caras».

