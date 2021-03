Venezolanos irregulares en Costa Rica a la espera de la vacuna

A pesar de que Costa Rica ha sido uno de los primeros países de América Latina en iniciar la vacunación contra la COVID-19, la realidad sobre el acceso a la vacuna no es igual para los inmigrantes irregulares, en especial los venezolanos que aún se encuentran en la espera.

De acuerdo con el informe, ¨Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Costa Rica¨ de la Organización de Estados Americanos (OEA); más de 40.000 ciudadanos de origen venezolano habitan en territorio tico.

Pero se calcula que un poco más de 4.000 viven a las sombras del sistema nacional de inmigración.

Venezolano esperan vacuna en Costa Rica

Por dicho motivo no forman parte del esquema de vacunación como es el caso de Víctor Lezcano.

“La verdad excluido porque hasta donde sé la salud debería ser para todos, no debería importar si tal vez es venezolano, cubano, hondureño o de cualquier país”; confiesa este venezolano de 19 años al enterarse que, de momento; está fuera del plan de vacunación de cinco grupos que se ejecuta en esa nación centroamericana.

Víctor, quien llegó a Costa Rica hace una década y estudia diseño gráfico dice que le teme a la pandemia; sobre todo por no tener estatus legal.

“Me da miedo que me dé COVID-19, contagiar a algunos de mis familiares o digamos si me da, que cuando vaya al hospital me traten la enfermedad y cuando me cure; me digan que me tienen que deportar del país”, explica con temor este joven cuyo sueño es contar con una cédula de identidad y ayudar a su mamá.

