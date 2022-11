Unos 490 venezolanos han ingresado a Estados Unidos tras el nuevo programa migratorio

El cohete chino Long March 5B cayó este viernes 4 de noviembre en el Océano Pacífico, tras alertar el espacio aéreo de España.

Los restos del cohete que forma parte de un ambicioso programa espacial de China; salió de ruta el pasado lunes y este viernes causó una alarma global

La órbita caótica de la chatarra espacial en la que China se deshace de este módulo hacía muy difícil calcular cuándo y dónde caería concretamente; aunque sí se conocía su trayectoria de entrada, que incluía España, reseñó el medio español El País.

Finalmente, la mañana de este viernes el aparato golpeó la atmósfera terrestre en el Pacífico sur, según el Ejército de EE UU.

Ante el riesgo de que cayeran piezas de chatarra espacial sobre el espacio aéreo obligó, por precaución; a paralizar la actividad en distintos aeropuertos españoles.

Space-based sensors using HEO Inspect caught the #CZ5B rocket as it continues its uncontrolled re-entry back to Earth.

— HEO Robotics (@heorobotics) November 3, 2022