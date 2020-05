Venezolanos en Perú olvidados por la sociedad durante la pandemia

Este viernes, a través de las redes se publicaron fotos satelitales de la caravana de 5 buques tanqueros iraníes en el Océano Atlántico, mientras se aproximan en ruta hacia Venezuela, en medio de la expectativa mundial por el momento de su llegada a la Zona Económica Exclusiva venezolana. Al mismo tiempo, cuatro buques de guerra norteamericanos patrullan las aguas del Mar Caribe con sus transpondedores de navegación apagados, en una operación de seguridad marítima anunciada por EEUU que, bien podría implicar la detención e incautación de uno o mas de estos tanqueros en aguas internacionales.

La empresa ImageSat International, a traves de su perfil en la red social twitter, publico imágenes satelitales de dos de los buques iraníes (Forest y Petunia), que actualmente se dirigen hacia aguas venezolanas, junto a tres tanqueros mas: Fortune (el primero de la formación), Faxon y Clavel; todos ellos cargados con el preciado combustible que necesita urgentemente el parque automotor venezolano; pero que debido a las sanciones comerciales internacionales impuestas por la administración Trump al gobierno de Maduro, son considerados una actividad de transporte «ilegal» por EEUU y otros países de la zona.

ImageSat Intl. publicó lo siguiente: «Utilizando algoritmos únicos de seguimiento ISI, dos petroleros iraníes fueron detectados en el Océano Atlántico con el satélite ErosB, Al noreste de Venezuela. Los tanqueros (cinco en total) están en ruta desde Irán hacia Venezuela; con un cargamento de combustible que contrasta con las sanciones de EEUU».

Using #ISI unique tracking algorithms, two #Iranian tankers detected at the #AtlanticOcean with #ErosB satellite, North-East to #Venezuela. The #tankers (five in total) are on their way from #Iran to Venezuela, delivering #oil in contrast to the #USA #sanctions. pic.twitter.com/1aiz1QKOXL

— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) May 22, 2020