Más de 6 mil venezolanos recibieron la nacionalidad española

Una potente tormenta tropical que tocó tierra este sábado en la península de Florida, provocó severas inundaciones en el sur del estado, especialmente en el centro de la ciudad de Miami.

Según reseñó la agencia de noticias Efe, la zona sureste de Florida ha registrado en las últimas horas fuertes precipitaciones; debido a dicha tormenta que este sábado cruzará la península.

De acuerdo a un boletín del Centro Nacional de Huracanes de EEUU, con sede precisamente en Miami; la tormenta podría dejar hasta 15 pulgadas (38 centímetros) de acumulación de agua en algunos puntos del sur de Florida.

Alertó que esto provocará “considerables inundaciones en zonas urbanas”.

Imágenes de medios locales muestran un buen número de automóviles en medio de calles totalmente anegadas del Downtown y de Brickell, el centro financiero de Miami.

Similar situación se vive en calles de Miami Beach, donde varios vehículos fueron abandonados por sus propietarios durante la noche al verse incapaces de continuar su camino en medio del agua.

Las fuertes lluvias coincidieron esta noche con la marea alta y una marea ciclónica provocada por la tormenta; lo que dificultó la capacidad del sistema de alcantarillado para desaguar las zonas más bajas de las ciudades de la región.

At this time @CityofMiamiFire is responding to multiple calls of cars stuck in the water. Please stay off the road and do not drive through floods. pic.twitter.com/lYKx1FoqlJ

El mal tiempo ha afectado el tráfico aéreo y se registran ya un 9 % de cancelaciones en las salidas en el aeropuerto Fort Lauderdale y del 3 % en el de Miami, donde también sufren demoras, según la web especializada FlightAware.

A la lluvia, principal amenaza que trae consigo esta potencial tormenta tropical; los expertos añaden la alerta de que se pueden producir tornados en el sur del estado en las próximas horas.

El sistema, que no se espera que se confirme como tormenta tropical hasta que se organice en las cálidas aguas del Atlántico en los próximos días; genera ya vientos de 65 kilómetros por hora (40 m/h), el mínimo para ser considerado oficialmente una tormenta tropical.

Tras alcanzar esta noche la costa floridana del Golfo de México se pronostica que este sistema salga de nuevo al mar en las próximas horas al desplazarse rápidamente a una velocidad de 30 km/h (18 m/h).

To locate your stranded vehicle, call the @MiamiPD non-emergency number at 305-579-6111. Please have the make and model of the vehicle and the location where it was left. pic.twitter.com/O9wSTkzxky

— City of Miami (@CityofMiami) June 4, 2022