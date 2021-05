Casi 600 mil venezolanos registrados en primera fase del ETP Colombia

Hace pocas horas, un terremoto de magintud 7.4 sacudió a China, donde por lo menos se reportaron dos personas fallecidas y otras 17 resultaron heridas de acuerdo a las autoridades del país asiático.

Sin embargo, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el sismo de magnitud 6.0 se produjo a 29 kilómetros al noreste de Dali, en el sur de China. «El foco sísmico estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad a las 9:48 hora local y los fallecidos se encontraban en una provincia montañosa cercana al epicentro del sismo.», agregó.

De igual manera, el Centro de Redes Sismológicas de China registró un sismo de magnitud 6,4 en la provincia Yunnan éste viernes.

Ante éste movimiento telúrico, el Gobierno chino ordenó la evacuación de 20 mil personas de Yunnan para evitar los riesgos de replicas.

Es de mencionar, que en un inicio, el USGS, había reportado un sismo de 6.0; pero volvieron a revisar y subió a 6.4 la magnitud. Mientras otras fuentes aseguran que fue de magnitud 7.4 el terremoto en China.

Por su parte, el organismo chino advirtió a través de Weibo (parecido a Twitter) a la población de la zona que “se mantenga apartada de los edificios”.

Es de mencionar, que este terremoto de magnitud 7.4 en China, estuvo precedido por otras cuatro en la misma región, que estuvieron entre 2,8 y 5,6 de magnitud.

Luego, a la hora se registraron al menos otras doce réplicas de entre 2,9 y 5,2 de magnitud en la escala de Ritcher.

Cabe recordar, que la región de Yunnan es vulnerable a los terremotos, porque allí existe una colisión entre las placas tectónicas de India y Eurasia; las cuales conforman la enorme cordillera del Himalaya.

De hecho en octubre de 2014, cientos de personas resultaron heridas y más de 100 mil fueron desplazadas, cuando los sorprendió un temblor de magnitud 6.0 en Yunnan, en frontera con Birmania y Laos.

A magnitude 7.3 quake shook northern Qinghai, China on Friday morning. With a depth of 6.2 miles, this quake could be felt far beyond the epicenter and is potentially disastrous.

See details about this earthquake on The Chronicle's Quake Tracker:https://t.co/f21B3lnEwO

— San Francisco Chronicle (@sfchronicle) May 21, 2021