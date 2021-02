Venezolanos residentes en Trinidad y Tobago serán vacunados contra covid-19

Los venezolanos, junto con el resto de inmigrantes que residen en Trinidad y Tobago, recibirán las vacunas contra la covid-19 de que dispongan las autoridades sanitarias locales, según anunció el primer ministro del país caribeño, Keith Rowley.

Rowley, que también es presidente de la Comunidad del Caribe (Caricom); hizo el anuncio en una conferencia de prensa divulgada este sábado junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.







«En Trinidad y Tobago tenemos un número bastante significativo de inmigrantes dentro de nuestras fronteras y reconocemos la naturaleza del problema», señaló Rowley.

«Solo tendremos éxito en proteger a nuestra población si todos dentro de nuestra frontera reciben el mismo tipo de tratamiento; porque tener una población inmigrante que no está cubierta sería mantener a un grupo con el virus de forma permanente», señaló Rowley.

El primer ministro indicó que el esfuerzo de Trinidad y Tobago para rastrear contagiados identificará a las personas contagiadas; sean inmigrantes o no, y garantizará que sean tratadas adecuadamente para que no sufran y representen una amenaza pare el resto de la ciudadanía.

Venezolanos en Trinidad y Tobago serán vacunados

«Tenemos que mirar por todos. Afortunadamente, hemos tenido niveles relativamente bajos de propagación y no hemos tenido un número preocupante dentro de esa población en particular, por lo que no estamos separando y discriminando a las personas», subrayó.

Ghebreyesus, por su parte, elogió a Rowley por su liderazgo en la lucha contra la pandemia de la covid-19.

Dijo además que el «enemigo invisible» del virus no puede ser derrotado sin solidaridad.

«También me gustaría reconocer que Trinidad y Tobago, su país, lo ha hecho muy bien en esta pandemia y esto se debe a su liderazgo; incluso sin vacunas utilizando soluciones simples de salud pública podemos ver por su propia experiencia que este virus se puede controlar», dijo Ghebreyesus.

Fuente: EFE

No dejes de leer: