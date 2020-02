Venezuela en la pretemporada de MLB es la segunda legión latina

Venezolanos en el Spring Training. Tras el primer fin de semana largo de los juegos de exhibición la patria de Bolívar está representanta por 144 criollos, comandados por Miguel Cabrera, José Altuve, pero atrás vienen Ronald Acuña y otros.

Es una campaña de polémicas, con lo del robo de señas por parte de Astros de Houston, donde está involucrado el «Astroboy» quien ya fue defendido por Cabrera, pero también por ver ahora a Félix Hernández buscando estirar su carrera en las mayores.

Luego de Estados Unidos y República Dominicana (227 peloteros), es Venezuela la tercera potencia en en cifra en el mejor beisbol del mundo.

Por lo menos un jugador nativo está en uno de los 30 clubes que conforman las Liga Nacional y la Americana.

De los venezolanos en el Spring Training, está dividido en dos lotes, los que están protegidos en el roster de 40 y el resto con contrato de liga menor e invitación al campo de entrenamiento con la misión de lograr un puesto.

Por ahora ven acción en las llamadas ligas de la Toronja (Florida) y Cuctus (Arizona).

Pues de esos 144 criollos, en la Liga Americana están 67, de los cuales 24 buscan un cupo en la nómina, mientras que en la Nacional son 77 y 26 llegan con la misma meta.

Miguel Cabrera a seguir

El jugador de Maracay, cerca de los 37 años llegó 100% sano y con menos peso, como él lo dijo. Ayer sacudió su primer batazo de cuatro esquinas.

La meta de «Miggy» está clara: está a 185 hits para los 3.000; debe empujae seis para las 1.700; lo separa 23 jonrónes para los 500.; si da 23 dobles sumará 600 y 71 anotadas para las 1.500.

De llegar a los 3.000 imparables y 500 bambinazos, será el séptimo pelotero en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar ambas cifras.

Otros a ver de cerca

De los venezolanos en el Spring Training, también con puesto fijo, pues José Altuve tendrá que demostrar con el bate que no hizo trampa. Hasta ahora es su palabra contra la de cientos, aunque su carrera ya se puede hablar de un antes y un después de 2020.

Ya le dieron la bienvenida, al recibir un pelotazo, aunque ligó de 2-1, con carrera impulsada.

El otro es Ronald Acuña Jr., el guaireño de Bravos de Atlanta que estuvo a tres estafadas para el 40-40 (jonrones y robos) pero ya lo señalan como el pelotero que podría llegar a la cifra 50-50, que solo lo han logrado cuatro beisbolistas.

Otros que van a seguir dando de que hablar están Gleyber Torres (Yanquis), el retorno de Salvador Pérez, la salud de Carlos Carrasco (Indios); la mejoría de Eugenio Suárez (Rojos).

El lanzador zurdo Jesús Luzardo (Atléticos), quien ya vio acción y lanzó piedra tras piedra, entre otros que están seguros en el roster.

Por su parte, Félix Hernández (Bravos) ya lanzó 2.0 innings en blanco ante Orioles, dio un boleto y par de ponches.

Mientras que Pablo Sandoval (Gigantes) que busca puesto para la temporada, pero por ahora se repone de la operación de Tommy John.

Criollos en la pretemporada

LIGA AMERICANA (67)

Baltimore (4). Renato Núñez (1B-3B), Anthony Santander (OF). Invitados: Christian Alvarado (P), José Rondón (IF).

Boston (5). Darwinzon Hernández (P), Brayan Mata (P), Martín Pérez (P), Eduardo Rodríguez (P), José Peraza (IF).

Chicago (3). José Ruiz (P), Carlos Jesús Pérez (C), Luis Alexander Basabe (OF).

Cleveland (5). Carlos Carrasco (P), Sandy León (C), César Hernández (2B). Invitados: Argenis Angulo (P), Wilson García (IF).

Detroit (7). Anthony Castro (P), Franklin Pérez (P), Miguel Cabrera (1B), Harold Castro (IF-OF), Víctor Reyes (OF). Invitados: Wladimir Pinto (P), José Azócar (OF).

Houston (3). Nivaldo Rodríguez (P), José Altuve (2B), Abraham Toro (IF).

Kansas City (7). Carlos Hernández (P), Salvador Pérez (C). Invitados: Freddy Fermín (C), Sebastián Rivero (C), Arnaldo Hernández (P), Andrés Machado (P), Humberto Arteaga (SS).

Los Ángeles (7). José Quijada (P), José Suárez (P), Luis Rengifo (2B). Invitados: José Briceño (C), Keinner Piña (C), Franklin Torres (C), José Rodríguez (P).

Minnesota (9). Willians Astudillo (C-IF-OF), Marwin González (IF-OF), Ehire Adrianza (IF), Luis Arráez (2B). Invitados: Juan Graterol (C), Tomás Telis (C), Jhoulys Chacín (P), Edwar Colina (P), Wilfredo Tovar (IF).

Nueva York (4). Miguel Yajure (P), Thairo Estrada (IF), Gleyber Torres (2B-SS). Invitado: Luis Avilán (P).

Oakland (4). Jesús Luzardo (P), Yusmeiro Petit (P), Franklin Barreto (2B). Invitado: Carlos Eduardo Pérez (C).

Seattle (1). No tiene venezolanos en roster de 40. Invitado: Carlos González (OF).

Tampa Bay (3). José Alvarado (P), Yonny Chirinos (P), José Martínez (OF).

Texas (4). Yohander Méndez (P), Robinson Chirinos (C), Elvis Andrus (SS), Rougned Odor (2B).

Toronto (1). Wilmer Font (P).

LIGA NACIONAL (77)

Arizona (7). Silvino Bracho (P), Junior Guerra (P), Héctor Rondón (P), Eduardo Escobar (IF), Ildemaro Vargas (IF), David Peralta (OF). Invitado: Juniel Querecuto (SS).

Atlanta (6). William Contreras (C), Ronald Acuña (OF), Ender Inciarte (OF). Invitados: Félix Hernández (P), Yangervis Solarte (IF), Rafael Ortega (OF).

Chicago (5). Adbert Alzolay (P), Willson Contreras (C). Invitados: Jhonny Pereda (C), Hernán Pérez (IF-OF), Carlos Asuaje (IF).

Cincinnati (2). Freddy Galvis (SS), Eugenio Suárez (3B).

Colorado (7). Jairo Díaz (P), Germán Márquez (P), José Mujica (P), Antonio Senzatela (P), Jesús Tinoco (P), Yonathan Daza (OF). Invitado: Elías Díaz (C).

Filadelfia (6). José Álvarez (P), Deolis Guerra (P), Mauricio Llovera (P), Ranger Suárez (P), Arquímedes Gamboa (SS). Invitado: Ronald Torreyes (IF).

Los Ángeles (4). Brusdar Graterol (P), Keibert Ruiz (C). Invitados: Edubray Ramos (P), José Lobatón (C).

Miami (5). Eliéser Hernández (P), Pablo López (P), Francisco Cervelli (C), Jesús Aguilar (1B), Miguel Rojas (SS).

Milwaukee (6). Omar Narváez (C), Manuel Piña (C), Orlando Arcia (SS), Avisail García (OF). Invitados: Jesús Castillo (P), Andrés Eloy Blanco (IF).

Nueva York (5). Wilson Ramos (C), Alí Sánchez (C), Andrés Giménez (SS), Luis Guillorme (IF). Invitado: David Rodríguez (C).

Pittsburgh (1). José Osuna (1B-3B-OF).

San Luis (7). Ricardo Sánchez (P), Álvaro Seijas (P). Invitados: Aarón Antonini (C), José Godoy (C), Oscar Hernández (C), Dennis Ortega (C), Pedro Pagés (C).

San Francisco (6). Enderson Franco (P), Wilmer Flores (IF). Invitados: Luis Madero (P), Carlos Navas (P), Yolmer Sánchez (2B), Pablo Sandoval (IF).

San Diego (7). José Gregorio Castillo (P), Anderson Espinoza (P), Luis Torrens (C), Edward Olivares (OF). Invitados: Pedro Ávila (P), Gabriel Arias (SS), Breyvic Valera (IF).

Washington (3). Aníbal Sánchez (P), Adrián Sánchez (IF), Asdrúbal Cabrera (IF).

