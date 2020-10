¡Según Banco Central! Venezuela acumula 844,1% de inflación hasta septiembre

Venezuela acumula 844.1% de inflación hasta septiembre, informó este martes 6 de octubre el Banco Central (BCV), por debajo del promedio que maneja la Asamblea Nacional (AN), según el cual solo hasta agosto el país sumó un 1.079,67% de incremento en el índice de precios al consumidor.

El BCV publicó estos datos en su página web, en la que informó que la inflación de agosto fue de 24,7% y la septiembre de 27,9%; con incrementos destacados en los costos de los bienes y servicios relacionados con la salud y la vivienda.

La institución venezolana no publica regularmente estos datos y la última vez que informó al respecto fue a comienzos de agosto; cuando desveló la inflación de julio, ubicada en 19,6%, con un acumulado hasta entonces de 491,9 puntos.

Asimismo, la cifra del BCV de agosto, coincide con el reportado por la Asamblea Nacional (AN) en el mismo período, que fue de 25%.

No obstante, la AN aún no emite su reporte de precios correspondiente al mes de septiembre; por lo que es la primera vez desde que el legislativo decidió levantar un registro de precios en 2017, que el BCV publica antes.

AN con otras cifras hasta agosto

Por su parte, la Asamblea Nacional (AN) emite desde 2017 un reporte mensual de inflación que ha sido tomado como válido en vista del silencio del BCV; que pasó casi tres años sin publicar ninguna cifra oficial.

La Comisión de Finanzas del Legislativo, que genera este reporte mensual; informó en septiembre que la inflación acumulada hasta agosto fue de 1.079,67%.

Según esta instancia, el índice se ubicó en agosto en un 25,04 %, precedido por un 55,05% reportado para julio; una tendencia que, aseguran, mantiene al país dentro de la espiral de hiperinflación en la que entró desde 2017.

El diputado Ángel Alvarado, miembro de esa comisión parlamentaria, dijo recientemente que la economía venezolana es hoy 90% más pequeña que hace siete años; cuando Nicolás Maduro llegó al poder.

