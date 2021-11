Venezuela se alza con tres Latin Grammy 2021

Compartir

Venezuela alza tres Latin Grammy 2021, en la pregala que se realiza en Las Vegas; con el pianista Kristhyan Benítez, el cantante Ricardo Montaner y el productor Yasmil Marrufo; el diseñador Francisco Piñero, con apoyo del ilustrador Eduardo Sanabría, más conocido como «Edo» sumaron gramófonos.

“¡Dios mío, no me lo puedo creer!“, fueron sus primeras palabras al subir a la tarima para recibir el galardón. “Gracias a Dios, gracias a mi familia que está en Venezuela, gracias a mi esposo Juan que está aquí conmigo”, expresó Benítez.

Venezuela alza tres Latin Grammy 2021

El álbum, de Benítez titulado “Latin American Classics”, fue producido por Jon Feidner, a quien Benítez también le agradeció “por creer en la música clásica latinoamericana”.

El joven pianista caraqueño inició sus estudios de piano a los cuatro años de edad; recibió clases de grandes maestros de la música. Cursó estudios en el Oberlin Conservatory of Music, Ohio; en Manhattan School of Music, Nueva York; L’Ecole Normale de Musique, París, y en Boston Conservatory at Berklee, donde recibió el Doctorado en Artes Musicales y el Artist Diploma con el que representó a dicha institución como Embajador Musical.

Por su parte, el diseñador Francisco Piñero ganó por su diseño de empaque de disco de Gilberto Santa Rosa, en su álbum Colegas; creación que se logró en colaboración con el ilustrador Eduardo Sanabria, mejor conocido como Edo.

Piñero llegó hace 4 años a Miami, Estados Unidos; en ese país, forma parte de la agencia creativa InnerCat Music Group, como creador de contenido audiovisual para artistas como Santa Rosa, Charlie Zaa, Ronald Borjas, Jorge Luis Chacín, entre otros.

El cantante Ricardo Montaner y el productor venezolano Yasmil Marrufo se alzaron con el grampofono por la canción Dios así lo quiso, una colaboración junto a Juan Luis Guerra.

La Academia Latina de la Grabación consideró que Dios así lo quiso fue la mejor canción tropical del último año; tema donde también participaron como compositores Camilo, David Julca y Jonatahn Julca.

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Los Latin Grammy volverán a unirse con Venezuela presente

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN