Venezuela clasifica al Mundial de Baloncesto, pese a caer ante Canadá

Venezuela clasifica al Mundial de Baloncesto 2023 pese a perder 74-57 en un agónico partido contra Canadá ayer domingo 26 de febrero en el Poliedro de Caracas, gracias a la victoria de República Dominicana sobre Argentina.

Con el resultado en contra, al finalizar el partido Venezuela dependía de terceros; la suerte hizo presencia con la victoria dominicana para alegría de la afición venezolana.

La Vinotinto comenzó el choque imponiéndose en el marcador, sin dejar espacios y resolviendo rápido las jugadas y los contraataques, y a los pocos minutos de partido, ya había marcado su primer tiple firmado por Jhorna Zamora; pero el rival no tardó en imponerse, lo que caldeó los ánimos en la cancha.

Tras un intento del venezolano Michael Carrera de anotar doblete, se produjo un pequeño altercando con el canadiense Rowe, quien cometió dos faltas consecutivas; para evitar males mayores, el entrenador Fernando Duró hizo un cambio y mandó a Carrera al banquillo buscando evitar más faltas.

Venezuela clasifica al Mundial de Baloncesto 2023

A pesar del buen comienzo del combinado vinotinto, los venezolanos terminaron el primer cuarto tres puntos por debajo de Canadá;, con el marcador 20-17, y con una Venezuela especialmente descoordinada.

En el arranque del segundo cuarto, Venezuela salió con ganas, buscando anotar en todo momento; aunque los de Duró continuaban por abajo, no cedieron en la pelea que los mantuvo vivos todo el partido.

Tras varios intentos fallidos y poca suerte, la Vinotinto se fue al descanso más distanciada de Canadá, con un 37-30; con la mente puesta en remontar por encima de todo.

Así arrancó el tercer cuarto en el que, apenas comenzado, los venezolanos anotaron un triple firmado por Nestór Colmenares, el jugador que se mostró más agresivo durante el choque; pero ni la canasta de oro ni la garra con la que saltaron a la cancha evitó que Canadá se distanciara más, y finalizaran la tercera parte con una diferencia de 15 cartones; lo que despertó la preocupación palpable de la selección venezolana.

Lo justo y el triunfo dominicano

Al comienzo del último cuarto, Venezuela se acercó un poco con un triple de Gregory Vargas dejando momentáneamente el marcador en 57-48; la anotación, seguida de un doblete de Gregory Vargas, encendió el Poliedro de nuevo, que esperaba que el combinado nacional no desaprovechara la oportunidad de clasificarse para el Mundial.

El choque terminó con 74-57 pero la victoria Dominicana le dio el pase a la Vinotinto, que vio, por momentos, como se le escapaba de las manos el sueño mundialista, pero al final sella su boleto a la cita a celebrarse en Filipinas-Japón-Indonesia.

Los mejores por la Vinotinto de la Alturas fueron Néstor Colmenares 13, Michael Carrera 10 y Gregory Vargas 8.

Por Canadá, Phil Scrubb 14, Kalif Young 14, Jackson Rowe 12, Trae Bell-Haynes 12

Dominicana da el golpe a Argentina

La eliminación de Argentina, vigente subcampeona, es la gran bomba de la fase de clasificación para el Mundial de baloncesto que se disputará este año en Filipinas, Japón e Indonesia.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni, que pudo contar con sus mejores jugadores, como Facundo Campazzo, Nico Laprovittola, Gaby Deck o Nicolás Brussino, sucumbió en Mar del Plata ante República Dominicana por 75-79.

El resultado dejó a la Albiceleste fuera de la fase final, al concluir en la cuarta plaza del grupo E, tras Canadá, República Dominicana y Venezuela; salió perjudicada por la victoria de Brasil sobre Estados Unidos (83-76), ya que la Canarinha también fue cuarta del F, y en el desempate salió perdiendo Argentina por tener peor diferencia de puntos, lo que significa en duro golpe para el baloncesto argentino que venía de ser subcampeón mundial.

A saber

Es el quinto mundial de baloncesto que asistirá Venezuela en forma consecutiva. (Argentina 1990, Indianápolis 2002, Japón 2006, China 2019, Filipinas-Japón-Indonesia 2023).

El director técnico de Venezuela, el argentino Fernando Duró se convirtió en el primer entrenador en clasificar dos veces consecutivas al combinado nacional.

Néstor «Ché» García hasta hace cuatro fechas era el DT de Argentina, cuando fue separado del cargo por razones internas; República Dominicana lo contrata y ganas los últimos cuatro juegos, el última ante la Albeceleste que la saca del mundial asiático.

