Venezuela gana plata y bronce en Bolivarianos de Valledupar

Compartir

Mañana viernes comenzará oficialmente la justa, pero Venezuela ganó medallas en Valledupar, con el arranque de la esgrima, el unico deporte que comenzó este jueves 23 de junio.

Antonio Leal en florete y Lizze Carolina Asis Escalona, en espada lograron plata y bronce respectivamente.

La justa que abre el ciclo olímpico a París 2024, será inaugurado mañana 24 de junio y bajará el telón el 5 de julio, contará con la presencia de 3.264 atletas, repartidos en 10 países; que comenzó la parte atlética en las modalidades de sable femenino y florete masculino.

Los XIX Juegos Bolivarianos, que se celebrarán en Valledupar, capital del departamento colombiano del Cesar, par la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), que organiza sus juegos cada cuatro años, los celebrará este año en Valledupar, aunque las competencias estaban previstas para realizarse en 2021 pero fueron postergadas por la pandemia y otras razones.

Es que los Juegos Valledupar 2022 originalmente debían efectuarse en 2021 en la región de los Valles del Tuy, en Venezuela,; pero al final no se llevaron adelante por problemas financieros y organizativos.

En ese sentido, la Odebo hizo una excepción y permitió que Colombia organice los Bolivarianos por segunda vez consecutiva tras haberlos acogido en 2017 en la ciudad caribeña de Santa Marta.

Venezuela ganó medallas en Valledupar

Venezuela ganó medallas en Valledupar y lo hizo con la esgrima en dos pruebas que repartió los primeros metales de la justa, donde Venezuela ganó medallas con Antonio Leal en florete y Lizze Carolina Asis Escalona, en espada.

Antonio Leal llegó a final donde enfrentó al peruano Lucas Lutar, que lo venció 15-14 para quedarse con la dorada y el criollo se colgó la plata; mientras que los bronces fueron para el chileno Gustavo Alarcón y el cafetalero Santiago Pachón.

Por su parte, Lizze Asis, logró el bronce, junto a la paraguaya Gabriela Montserrat; plata para la peruana María Doig; mientras que la colombiana María de los Ángeles Jaramillo, ganó la primera áurea para su país.

«Este no era el objetivo que quería, la meta era la de oro. Me pone triste porque la medalla de oro se la iba a dedicar a mis hijas. Pero bueno, yo digo que así es la vida, así es el deporte. Ahora hay que agarrar fuerzas para seguir adelante, expresó Leal.

«Trabaje muy duro en casa para ir por el medallero, a dominar completamente las pruebas, no Imaginamos que íbamos a estar en una sala que no cumplía con las condiciones de climatización. No le atribuyo el resultado a eso, tuve un buen combate frente a la peruana pero si tuvimos que hacer ajustes con respecto a la temperatura. Le dedico esta medalla a toda Venezuela con mucho cariño y espero regalarles en los próximos días una de oro en la prueba por equipos»; dijo Lizze Asis.

También compitieron otros dos criollos

Más temprano, Janderson Briceño en la fase de eliminatorias consiguió pasar invicto en la fase de todos contra todos; sin embargo, no le alcanzó para avanzar más allá de los cuartos de final quedando fuera de los tres mejores del certamen.

Otra venezolana que también vio participación fue Maria Gabriela Martínez que llegó a disputar, tras la etapa eliminatoria; solo un partido de la fase de finales donde cedió ante Colombia (Alejandra Piedrahita Gómez) 15-13.

Expectativas de los participantes

La anfitriona Colombia, que ganó los Juegos de 2017; buscará revalidar el título conseguido hace cinco años y para ello estará representada por 635 atletas que participarán en los 33 deportes y 54 disciplinas.

La principal carta de los locales será Anthony Zambrano, que tratará de iniciar su camino hacía París 2024 con el pie derecho en su casa; ante el público de la región de la que es oriundo.

Otra de las delegaciones grandes será la de Venezuela, pues ese país llevará a 584 deportistas entre los que aparece la esgrimista Shia Rodríguez; que llega a las competencias como ganadora del Campeonato Nacional de Esgrima 2021 y con el bronce del Campeonato Panamericano disputado a principios de este mes en Asunción.

Ecuador, entre tanto, llevará como abanderados a la veterana levantadora de pesas Alexandra Escobar y al boxeador Gerlon Congo; que encabezan una delegación de 259 deportistas que representarán al país en 26 disciplinas, entre ellas la pesista Neisi Dajomes, que el año pasado se convirtió en Tokio en la primera mujer en ser campeona olímpica de su país.

Perú, con segunda delegación más numerosas

Perú, por su parte, tratará de iniciar por todo la alto el ciclo olímpico de la mano de la veterana fondista Gladys Tejada; que buscará aumentar su palmarés en Valledupar tras haber ganado las medallas de oro del medio maratón femenino en las dos ediciones anteriores de los bolivarianos, celebradas en 2017 en la ciudad colombiana de Santa Marta, y en la peruana Trujillo en 2013.

Esa será una de las delegaciones más numerosas de Perú en unos Bolivarianos, conformada por unas 600 personas; más de 450 de las cuales serán atletas que participarán en 41 de las 45 disciplinas deportivas.

De otro lado, Paraguay estará liderado por los remeros Alejandra Alonso y Javier Insfran; que son los abanderados de la delegación de 165 deportistas de ese país en los Juegos en los que tratarán de superar la marca de 30 medallas alcanzada en 2017.

Los otros países que participarán en los Juegos son Chile, El Salvador, Guatemala, Panamá y República Dominicana.

A saber

El estado Carabobo estará presenta en Valledupar con 52 atletas.

Venezuela es la máxima ganadora de la justa con 13 títulos, pero los dos últimos los perdió con Colombia (2013 y 2017); además en las primeras tres edicioones, Perú los ganó para luegar comenzar la hegemonia criolla,

El viernes 24 de junio se realizará la ceremonia de apertura y el pabellón venezolano lo portarán la judoca Elvismar Rodríguez y el taekwondista Yohandry Granados.

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Alistan Clásico Ciclístico Feria de Vigirima 2022 en Guacara

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN