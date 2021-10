En Venezuela han muerto 10 «presos políticos» en siete años, dice Foro Penal

Compartir





















La esposa de Raúl Isaías Baduel, considerado preso político que falleció la noche de este martes bajo custodia del Gobierno aseguró que ningún representante oficial le informó sobre la muerte de su esposo y dijo que «el no tenía covid».

Cruz María de Baduel indicó que cuando lo sacaron de ‘La Tumba’ Baduel no presentaba covid-19 «el no tenía covid, no es verdad»; incluso el sábado recibió visita de sus hijas y se encontraba bien, además pudo recibir la visita de su abogado Freddy Montesinos, situación que les pareció extraña, le dio a la periodista Carla Angola,



Asegura que luego que la comisión de vacunación le administró la primera dosis; días después lo sacaron de ‘La Tumba’.

La esposa de Baduel exige al régimen saber la razón de muerte y los resultados de la autopsia «con médicos que no sean de los de ellos».

«Ya estaba preparando todo para ir para allá, independientemente de que me dejaran horas y horas en calle como siempre; yo iba a ir a ver a mi esposo. Estaba recogiendo los alimentos y las cosas que solemos llevarle»; manifestó Cruz María de Baduel.

Dijo que la última oportunidad que tuvo de comunicarse con el general Baduel él le aseguró «yo no me voy a prestar para lavarle la cara al gobierno por la violación de los derechos humanos, yo nunca voy a negociar, yo nunca me voy a prestar»;agregó.



Cruz María asegura que no logra entender que pudo haber sido la causa de su muerte; pero al principio de la entrevista dijo que no fue por covid-19.

Se enteró por redes sociales

Zambrano aseveró que, hasta el momento, no ha recibido alguna comunicación de las autoridades sobre el fallecimiento del general Baduel. En tal sentido, se habría enterado de lo ocurrido por los comunicados del fiscal Tarek William Saab y la administración Maduro.

«Yo ni siquiera he recibido una llamada de ningún personaje del gobierno. Ni siquiera al último de los de ahí me han dicho que mi esposo falleció, sobre qué paso y qué no paso»; sentenció.

Puntualizó que habló con una persona cercana que habría recibido la confirmación por parte de sus hijos. Sin embargo, hasta el momento, otros miembros de la familia Baduel no han realizado declaraciones públicas al respecto.

