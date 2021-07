Venezuela en los JJOO: Desde un pintor, ruge un «León» y el oro de «Morochito» (1)

Compartir





















Venezuela en los JJOO. No eran los años 1600 como dice una canción, era Los Ángeles 1932 cuando nuestro país participó en cierta forma en la cita ecuménica que está a tres días de encender su llama por 32a. ocasión; desafiando una pandemia que ya suma casos en la Villa que apenas comienza a llenarse.

Ya la cuenta regresiva nos atrapa, más cuando la diferencia de huso horario es de 13 horas de Japón con respecto a Venezuela. al momento de comenzar esta nota, en Tokio son los 22:33 (10:33 pm) del martes 20 de julio en nuestra nación las 9:33 am del mismo día; pero eso lo dejamos para después y nos adentramos a la histria de Venezuela en los JJOO.

Regresamos al primera párrafo. Los Ángeles 1932, el deporte venezolano apenas daba sus primeros pasos a nivel internacional y decir de ir a una olimpíada era algo fuera de cualquier lógica, pero según la historia, nuestro país llega a la cita no a competir, sino con un pintor.

Venezuela en los JJOO no comenzó precisamente en un campo, pista, piscinas, ring o cualquier escenario atlético. Alberto Egea fue el primero en colocar el pabellón patrio, al participar en el concurso de arte; un evento en las categorías de arquitectura, literatura, pintura, escultura y música, todas las obras inspiradas en los deportes.

Estas competencias formaron parte del programa olímpico desde 1912 (Estocolmo, Suecia) hasta 1948 (Londres, Inglaterra).

Venezuela en los JJOO: Rugió un León

Venezuela en JJOO. Fue precisamente, en Londres 1948 cuando Venezuela debuta en la parte deportiva y lo hizo montado en una bicicleta, con el trujillanos Julio César León, quien con el apoyo de la embajada británica en Caracas pudo viajar a Londres, tras no recibir la ayuda de la Federación Venezolana de Ciclismo en ese entonces.

León, quien en la actualidad tiene 96 años edad, estuvo cerca de subir al podio, al quedar en la cuarta casilla, con una diferencia de cinco metros en la prueba de contrarreloj, mientras que la velocidad se topó con el campeón olímpico de la época el italiano Mario Ghella que lo eliminó en la segunda ronda y finalizó en la posición 14.

León, quien regresó a Londres en 2012, pero invitado de honor por la organización Olímpica, contó que su estancia en 1948 no fue nada sencilla, al punto que no tenía ni bandera nacional, siendo el único represetante del país, él compró las telas amarillo, azul y rojo y fue su esposa quien la mano cosió el pabellón nacional.

«Mi esposa me la cosió. Agarré un haragán en el centro del entrenamiento, le puse un alambre y lo forré de teipe y ya tenía lista mi asta para el desfile»; contó en su momento el andino. La ceremonia inaugural se realizó el 29 de julio de 1948. Así comenzamos este recorrido, en lo deportivo de Venezuela en los JJOO.

Primera medalla olímpica

De los Andes, el calor zuliano fundió la primera presea para nuestro país en la máxima cita y no tardó sino cuartro años para tallarla en el pecho del marabino Asnoldo Devonish (15-06-1932/01-01-1998), en las Olimpíadas de Helsinski (Finlandia) 1948, en la modalidad que Venezuela tiene gran oportunidad de ir por una dorada en Japón 2020, el salto triple con Yulimar Rojas.

Devonish finaliza en la tercera posición con 15 metros y 52 centímetros; superado por el soviético Leonid Shervakov (15,98 mts) y el oro se lo colgó el brasileño Adhemar Ferreira Da Silva (16,22 mts, récord mundial).

Venezuela participó con 39 atletas (36 en masculino y 3 en femenino) repartidos en ocho deportes y Devonish fue el abanderado

«Sin duda que el momento más hermoso e intenso que viví como atleta fue el bronce que alcancé en los Juegos Olímpicos de Helsinski… Siempre recuerdo cuando nuestra bandera flameaba orgullosa. Giré la vista hacia la tribuna y vi a mis compañeros llorando. A mi también se me vinieron las lágrimas. Como olvidar que fue el primer venezolano en conquistar una medalla olímpica. Por eso en ese último salto puse todo lo que tenía. Fue una gran sorpresa», recordó en su momento Asnoldo Devonish.

Un francés nos brinda la segunda

Seguimos en Venezuela en los JJOO. Ahora nos vamos a Melborne Australia (1956), nuestra nación no gana medallas; participando con 20 deportistas (masculino) en cuatro disciplinas, siendo su abanderado Rafael Romero (atletismo).

Pero a su retorno en la llamada «ciudad eterna» Roma 1960, un francés, que había llegado a Puerto Cabello en 1948 el 20 de febrero de ese año, por los vaivenes de la II Guerra Mundial, suma el segundo metal para el deporte criollo.

En la capital italiana, Venezuela participó con 36 protagonistas (30 hombres y seis damas) en nueve deportes; siendo el portador del pabellón criollo Héctor Tomás (atletismo).

Enrico Foncella, nacido en Mónaco (18-10-1907) subió al podio para recibir el bronce en tiro deportivo, modalidad «match inglés» al sumar 587 puntos, superado por el estadounidense James Hill (589) y la dorada fue para el alemán Peter Kohnke (590).

«La emoción vivida por mí en los Juegos de Roma 1960 es algo indiscriptible, que además de no tiene comparación con ninguna otra cosa que haya vivido antes. Recuerdo mucho que se me puso la piel de gallina cuando oí a mis espaldas el griterío del público que estaba en las tribunas. En otras palabras, es la emoción del triunfo de un país pobre, sin recursos, frente a los ricos que todo lo tienen. Esa medalla de bronce más que todas las obtenidas por las grandes potencias», señaló Forcella.

«Morochito» hizo sonar el Himno

Veinte años tardó el deporte venezolano para ganar su primera medalla de oro. Antes, en Japón 1964, participó con 16 atletas (15 hombres y una mujer) en cinco deportes; abanderado, Teodoro Capriles (natación).

Esto parecía que se convirtía en una constante, ganar preseas cada ocho años y así se cumplió por tercera ocasión, solo que ahora se llegó por primera vez a lo más alto del podio, con un boxeador. Francisco «Morochito» Rodríguez.

Venezuela fue a México (1968) con 23 atletas (masculino), repartidos en cinco deportes; ahora el abanderado fue el esgrimista Silvio Fernández.

El 26 de octubre de 1968, «Morochito», nacido en Cumaná (Sucre) venció al surcoreano Young-Ju Lee por cerrada refriega de 3-2, en la categoría mosca ligero (48 kilos) para sumar asi el primero oro olímpico; antes se deshizo del estadounidense Harlan Marbley (semifinales, 4-1); el indio Hatha Karunaratne (cuartos de final, Referí suspende el Conbate -RSC- segundo asalto) y el cubano Rafael Carbonel (octavos, 5-0).

«Cuando llegó la decisión y dijero ¡Venezuela! toda la gente en el lugar aplaudió. El público en que su mayoría era mexicano, estaba conmigo por ser latinoamericano. Allí el profesor me abrazó (Ángel Edecio Escobar), fueron a buscar la bandera que no estaba allí en ese momento y me la lanzaron. La recibí y ahí si me puse nervioso, tenía una emoción grandísima. Tocaron el Himno Naciona. Todo fue muy bello. Eso tuvo un valor especial para mí. Sentí el significado de una medalla olímpica»; fue lo expresado por «Morochito».

“Todavía recuerdo la recepción en el aeropuerto. El piloto dio varias vueltas antes de aterrizar, todo esto por culpa del público que había invadido la pista”, expresó hace algunos años.

La segunda plata peleando

Seguimos con Venezuela en los JJOO. La sequía retonar en Múnich (1972), Alemania, donde Venezuela participa con 24 atletas (21 hombres y tres mujeres); abanderados por el dorado Francisco «Morochito» Rodríguez, quien esta vez perdió en su debut por nocaut en el primer asalto por el australiano Dennis Talbot y la delegación no sumó.

Pero fue en un ensogado, donde se logra el cuarto metal para nuestro país, mantiéndose la premisa que en «una ni y la otra no) de ganar medallas en cita por medio.

Venezuela va a Montreal (Canadá) en 1976 con 33 protagonistas (25 caballeros y ocho damas) en seis deportes y portó el estandarde el judoka Manuel Luna.

Ahora fue el marabino Pedro Gamarro, en la categoría de los 67 kilos (welter), quien perdió en la final del 31 de julio ante el alemán Jochen Bachfeld; para los entendidos de la época, incluidos los asistentes, el resultado del combate no convenció, ya que tuvo sabor a oro, así que Gamarro fue recibido en Venezuela como un gran héroe nacional.

A saber

Venezuela en los JJOO, tiene a la Ivis Poleo como la atleta más joven en participar en una justa con 13 años y 197 días, en Montreal 1976, el 18 de julio de ese año debutó en la especialidad de 100 metros libre, agenciando 1:03.47 (séptima en su heat), también participó en el relevo 4×100 y terminó duodécima. Nació el 2 de enero de 1963.

El de mayor edad es Enrique Foncella (tiro) con 61 años y 1 día. Ganó la segunda presea para el país (Roma 1960). Nació el 18 de octubre de 1907, en Mónaco (Francia) y falleció el 25 de octubre de 1989.

