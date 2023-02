Paraguay y Venezuela no se hacen daño en el comienzo del hexagonal final (+ vídeo)

Compartir

Venezuela y Paraguay empataron (1-1) en el arranque del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-20 que concede cuatro plazas para el Mundial de Indonesia.

Para la Vinotinto el resultado dejó un mal sabor de boca por las múltiples oportunidades desperdiciadas; el primer gol lo anotó el defensor Gilberto Flores, quien capitalizó un mal despeje venezolano de un tiro de esquina. Iban 50 minutos del juego.

El laborioso empate lo concretó el delantero venezolano Brayan Alcócer; quien transformó en gol un penalti que le cometieron en el minuto 77 del partido jugado en el estadio de Techo.

Al final ese tanto y los cánticos de un puñado de aficionados que los acompañó en la tribuna no alcanzaron para que los venezolanos se fueran con un mejor resultado; pues tejieron más ocasiones de gol pero no pudieron capitalizarlas.

La Vinotinto mandó en todos los sectores del campo en los primeros 20 minutos frente a una Albirroja que apenas atinó a defenderse de los constantes embates de Brayan Alcócer, David Martínez y el escurridizo Lewuis Peña frente a la puerta de Ángel González.

El flaco ataque paraguayo solo aportó un remate de Pablo Gamarra frente a Frankarlos Beníte; hubo un tramo del juego, no mayor a cinco minutos, en el que los dirigidos por Aldo Bobadilla encontraron su libreto de juego y sacaron a relucir sus virtudes de equipo combativo.

Diego González, el más incisivo en el frente de ataque, aprovechó un pestañeo de la zaga venezolana y anotó; el tanto no valió por fuera de lugar; el mismo González, tres minutos después, se trabó y no pudo definir ante un Benítez que no tenía respaldo de sus zagueros para conjurar la avanzada paraguaya.

Alcócer de nuevo marca

El cierre del primer tiempo fue mejor para los paraguayos que aprovecharon el agotador esfuerzo que hicieron los venezolanos para tratar de abrir el marcador y acorralar a sus rivales.

En la segunda parte los que dominaron el terreno de juego y crearon las mejores ocasiones fueron los paraguayos que con Pablo Gamarra, Víctor Cabañas y Diego González, exigieron a Benítez; los venezolanos lograron hilar jugadas hasta que igualaron con Alcócer, quien a los 77 marcó de penalti. Justo premio.El último tercio del juego fue de dominio alterno sin que los intentos de desnivelar el partido surtieran efecto.

Ficha técnica

Paraguay (1): Ángel González; Víctor Cabañas (César Olmedo, 84′), Gilberto Flores, Adrián Servín, Alexis Cantero (Tobías Sanabria, 85′); Pablo Gamarra (Leonardo Rolón, 85′), Alan Núñez, Víctor Quintana; Diego González, Kevin Pereira (Axel Alfonzo, 68′) y Allan Wlk (Matías Segovia, 61′). DT. Aldo Bobadilla.

Venezuela (1): Frankarlos Benítez; Alejandro Cova, Rafael Uscátegui, Carlos Rojas, Renne Rivas (Andry Vera, 68′); José Segovia, Emerson Ruiz (Andrés Romero, 68′), Néstor Jiménez (Yerson Chacón, 62′), Lewuis Peña (Wilkeman Carmona, 62′); Brayan Alcócer y David Martínez (Kevin Kelsy, 62′). DT. Fabricio Coloccini.

Goles: Gilberto Flores (50′); Brayan Alcócer (77′, penalti).

Árbitro: Antonio Carvalho (Portugal). Amonestados: Yerson Chacón, Alan Núñez y Brayan Alcócer. Escenario: Estadio de Techo, Bogotá, Colombia.

ACN/MAS/EFE

