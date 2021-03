Reportan un muerto por covid en Carabobo de nueve en Venezuela

El alcalde de San Diego, León Jurado, informó éste martes 23 de marzo, que de acuerdo a la ordenanza municipal impondrá multas a quienes incumplan las medidas de bioseguridad para prevenir el covid-19.

Desde el despacho de la alcaldía, la comisión municipal para la atención de la pandemia del covid-19, Jurado explicó que no solo se aplicará; por el incumplimiento del horario, sino por el uso incorrecto del tapaboca, lavado frecuentemente de manos y distanciamiento físico.

«Las personas naturales que incumplan serán multadas con 10 millones de bolívares y si reinciden pagarán el doble. Los comercios con 100 millones y el triple si son reincidentes», informó.

Alcalde de San Diego impondrá multas

En este sentido, señaló que «decidimos colocar los horarios de trabajo durante éstos 14 días de cuarentena radical. El expendio de alimentos laborarán desde las 8:00 am hasta 7:00 pm, farmacias de 8:00 am a 7:00 pm, los consultorios médicos y veterinarios de 7:00 am a 2:00 pm; las ferreterías de 8:00 am a 2:00 pm, los restaurantes, heladerías y luncherías ofrecerán su servicio solo en condición de delivery en un horario de 7:00 am hasta las 8:00 pm».

Además de que San Diego impondrá multas por lo antes descrito, detalló que quedan exceptuados de éstos horarios todo los organismos públicos; que ejerzan actividades esenciales como lo es en materia de seguridad, comunicaciones, aseo urbano y otros.

Asimismo, mediante un video publicado en la cuenta de Instagram @alc_sandiego enfatizó que «es deber de todos cuidarnos; apelar a la máxima conciencia colectivo y personal, así como cumplir con todas las medidas necesarias para frenar éste virus y la variante brasileña».

https://www.instagram.com/tv/CMxXH-4FHt3/?igshid=1s7ws93k47g72

Con información: ACN/Comunicado de la Alcaldía de San Diego/Foto: Captura de video Instagram

Lee también:

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN