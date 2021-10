Última semana radical de 2021: Carabobo tercer en mapa-covid-comunitario

Este lunes 18 de octubre llegaron a Venezuela 430.000 dosis de vacunas rusas.

La información la dio a conocer Sputnik Vaccine en su cuenta oficial de Twitter.

Venezuela se encuentra en pleno proceso de vacunación, que se aceleró en el último mes con la llegada de varios lotes de Sputnik; Sinovac -a través del mecanismo Covax-, y de la china Sinopharm, con las que Nicolás Maduro, espera llegar al 70% de personas vacunadas este mismo mes.

Maduro explicó ayer, domingo, que Venezuela cuenta con vacunas suficientes para inmunizar al 80% de la población; sin precisar si se trata de una primera dosis o de la pauta completa.

La semana pasada el ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza; afirmó en Moscú que su país espera recibir próximamente los restantes lotes de la vacuna rusa anticovid Sputnik V que completarán los diez millones de dosis acordadas con Rusia.

Según el viceprimer ministro ruso, Yuri Borísov, quien se reunió con Arreaza en el marco de la XV Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela; Moscú ya ha entregado 3,86 millones de dosis de Sputnik V y espera iniciar próximamente los suministros de la vacuna rusa EpiVacCorona.

430,000 doses of #SputnikV arrived in #Venezuela today for the country's vaccination program.

430 mil dosis de la vacuna #SputnikV llegaron hoy a Venezuela para el programa de vacunación del país. pic.twitter.com/pwDn6EMhvp

— Sputnik V (@sputnikvaccine) October 18, 2021