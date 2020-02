Venezuela no está preparada contra coronavirus advierte Cruz Roja

Venezuela no está preparada contra el coronavirus. Advierte La Cruz Roja venezolana que el país no esta preparado; frente a la amenaza mundial del coronavirus chino.

La Cruz Roja Venezolana advirtió que el país no está preparado para enfrentarse; a casos del nuevo coronavirus; señaló ante una pregunta el presidente de la entidad, Mario Villarroel. Destacó que en 2019 se logró atender a 610.000 personas que se encontraban en condiciones de riesgo.

42 toneladas de ayuda humanitaria

Cruz Roja recibió 42 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela ayer viernes 31de Enero. Los insumos serán distribuidos a los sectores más afectados; dijo Mario Villarruel, presidente de organización humanitaria en el país.

Llegaron hace tres dias

El presidente de la Cruz Roja venezolana, Mario Villarruel, informó que este viernes 31 de enero recibirán 42 toneladas de ayuda humanitaria que llegaron al país hace tres días.

Reiteró que los insumos serán distribuidos a los sectores más afectados con el objeto de garantizar la salud de todos los ciudadanos.

Villarruel indicó que en el 2019 el organismo prestó asistencia a más de 600 personas en el territorio nacional.

“Esto nos llena de satisfacción, porque con tantas dificultades que atraviesa el país, hemos podido cumplir nuestra misión de aliviar el sufrimiento humano en los sectores más vulnerables”, dijo información publicada por Unión Radio.

Recordó que hasta el momento han llegado ocho envíos de ayuda humanitaria a Venezuela.

ACN/Cruz Roja/diarios

No deje de leer: Protestaron por retrasos en la entrega de la ayuda humanitaria(Opens in a new browser tab)