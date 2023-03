Venezuela rechazó informe de DD.HH. emitido por EE.UU. contra la nación

Compartir

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, a través de un comunicado rechazó el reciente informe sobre derechos humanos (DD.HH.) emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) contra el Estado venezolano.

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza el más reciente informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, país que, a pesar de mantener una agresión permanente contra los derechos del pueblo venezolano, pretende calificar la actuación de otros gobiernos”, dijo el canciller.

El escrito recalca que “un Estado que hace exactamente 20 años emprendió una de las invasiones más brutales en la historia de la humanidad contra el pueblo iraquí, causando centenares de miles de muertes, implementando métodos de tortura y utilizando armamento de guerra contra civiles, pretende cínicamente dar lecciones de cómo salvaguardar derechos humanos al resto de la humanidad. Esto solo demuestra que, para el gobierno de los Estados Unidos, los derechos humanos son simplemente una herramienta que usa para su conveniencia política, con base en narrativas distorsionadas”, continúa.

Además, reseña que “una vez más, se publica este informe para atacar a países soberanos, cuyas decisiones no se toman con el consentimiento de Washington, mientras que Estados Unidos, a lo interno, no logra contener la creciente pobreza, no logra mitigar la brutalidad del racismo policial institucionalizado, no logra abandonar medidas arbitrarias de privación de libertad de migrantes indocumentados y no deja de aplicar medidas coercitivas ilegales y unilaterales, contra al menos 30 % de la población mundial”.

Presuntos violaciones de derechos humanos

Estados Unidos publicó este lunes un informe sobre presuntas violaciones de los derechos humanos cometidos por el gobierno Nicolás Maduro en Venezuela. En el documento se enumeran presuntos asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del estado venezolano.

El documento de la Casa Blanca, denuncia que Maduro no tomó acciones efectivas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los oficiales que pudieron haber cometido violaciones a los derechos humanos o que estuvieron implicados en casos de corrupción.

