José Peseiro centra a la Vinotinto en la Copa América 2021 (+ vídeo)

El portugués José Peseiro que Venezuela se centrará en la Copa América; que se disputará en Argentina y Colombia a partir del 13 de junio.

«Ahora estamos pensando en Ecuador y Perú y, después pensaremos en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú»; dijo Peseiro sobre sus rivales del grupo B en una rueda de prensa; aunque no dejó claro cómo se está llevando a cabo esta preparación.

Indicó que la selección buscará hacer lo «mejor posible» ante sus contrincantes; señaló como importante el hecho de que los «sueños no te limitan».

Venezuela se centrará en la Copa América

Recordó que la mejor participación que tuvo Venezuela fue en 2011 cuando con el entonces seleccionador César Farías llevó el equipo a las semifinales; dijo que espera poder alcanzar un buen resultado en esta oportunidad.

Asimismo, manifestó su confianza en la Conmebol para garantizar la seguridad de los equipos y personal técnico en los partidos que se disputarán a partir de junio de este año en medio de la pandemia por el covid-19.

«Estamos tranquilos de que vamos a hacer la Copa América y vamos a hacer todo como hicimos hasta ahora para mantener la salud y la seguridad de esta contaminación que está afectando a todos»; agregó.

Podría llevar cuatro porteros

El seleccionador indicó que no tiene claro si habrá cambios en la cantidad de jugadores que podrá llevar debido a la pandemia; pero añadió que no descarta llevar a los cuatro porteros de La Vinotinto, Wuilker Fariñez, Alain Baroja, Joel Graterol y José David Contreras.

Lamentó varias cosas

Peseiro también mostró preocupado por el atraso en el inicio de la Liga de fútbol local por la falta de actividad de los jugadores.

Su preocupación por el largo parón de actividades en categorías juveniles y remarcó su desagrado porque no se le prestó el Olímpico a la Vinotinto para el último día del módulo en Caracas.

«En el último módulo queríamos terminar en el Olímpico, estaba la ilusión de jugar en la mejor cancha del país, jugar al menos dos partiditos de 30 minutos, pero no se pudo. El equipo más importante del país y no pudo eso. No entiendo«; dijo Peseiro, al referirse al módulo realizado con jugadores del fútbol local.

Otras impresiones del DT

“Mi estadía en Venezuela ha sido muy buena. Los entrenamientos fueron fuertes y queríamos evaluar a todos estos nuevos jugadores. Trabajamos mucho. Faltaron algunos jugadores del Caracas FC y Deportivo Lara que también eran importantes”.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo junto al Comité Regularizador de la FIFA-FVF para dignificar esta camiseta. Nosotros sabemos que tenemos mucho trabajo por delante”.

“No tenemos previsto hacer más módulos en estos meses. Más adelante queremos hacer un módulo una semana antes de los partidos y 15 días antes de Copa América”.

“No está previsto hacer más módulos con jugadores locales. La liga tiene que empezar y pensamos que no tiene sentido hacerlo.

Los sueños no tienen límites cuando vamos a una competición y en torneos cortos todo puede pasar”.

https://twitter.com/i/status/1374444930613977091

