La Vinotinto buscará sumar en Chile a pesar de los «incovenientes»

Venezuela se mide a Chile (8:00 pm) mañana jueves 14 de octubre para cerrar la tercera fecha corrida y la 12ma del calendario; contra los «incovenientes» que pasa en suelo austral, donde sus primeras sesiones de entrenamientos tuvo que realizarse en el hotel donde está concentrada, por imposiones sanitarias, pero a que ningún integrante esta positivo de covid.

Las escuadras austral y la Vinotinto están en este momento fuera de los puestos del Mundial; la primera tiene 10 puntos (octava), tras vencer a Paraguay y la segunda, última con 7 enteros, volvió a la senda de la victoria tras casi un año al doblegar a Ecuador (2-1), donde las dificultades han sido el «plan nuestro de cada día».

Aún dan los números, primero para buscar acercarse a la repesca, puesto que hasta los momentos acupa Colombia (15); que tendrá que lidiar en Barranquilla contra los meridionales cuatro horas antes que chilenos y venezolanos.

Venezuela se mide a Chile y contra «inconvenientes»

Una triple fecha que no escapó de obstáculos de ausencias, lesiones y hasta posibles sanciones por indisciplina de jugadores; que no estarán para esta partida contra los australes, ahora con la negativa de no dejarlos entrenar en el campo, parece ser algo «cotidiano» para el entrenador encargado Leo González.

Ante Ecuador, a última hora quedó fuera de la convocatoria Yeferson Soteldo; por «molestias físicas», que luego se supo que posiblemente fue por indisciplina que activó en nuevo código de ética que implantó la nueva directiva de la FVF; al igual pasó con Josua Mejías, aunque el zaguero estaba ya destacado por la lesión de uno de su codos, que ameritó operación.

Tampoco viajó Jhon Chancellor, quien es el jugador con más goles en estas eliminatorias, siendo zaguero, pero también viajó para unirse al Brescia «por temas personales con su club, se acordó su regreso a Italia»; mientras que Soteldo «se mantiene con molestias físicas y se priorizó su recuperación total en Toronto» y Júnior Moreno, pero por acumulación de tarjetas amarillas.

«Importan son los presentes»

Venezuela se mide a Chile. Como escribió hace días el exseleccionador nacional Richard Páez «En La Vinotinto los que importan son los presentes,no los ausentes», pues la aplica González.

Contra Ecuador, perdía 1-0, tuvo sus digiridos pudieron voltear al marcador, con gol del sustituto de Soteldo, el volante Eduard Bello; él mismo dio la asistencia para que Darwin Machís anotara la diana del triunfo para sumar así la quinta victoria ante el «Tri» en eliminatorias sudamericanas.

Ahora será contra un rival que venció el 17 de marzo de 2020, de local 2-1; que fue la cuarta fecha, con goles de dos ausentes, Luis Mago y Salomón Rondón.

Saldría con el mismo 11

Ahora González ha puesto en la delantera a Eric Ramírez, quien marcó ante Brasil y estuvo cerca de hacerlo contra Ecuador y debería ser su referente como punta de lanza.

No se espera modificaciones en el once que le ganó a los meridionales, con Wuilker Fariñez en el arco; cuarteta posterior Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Adrián Martínez, Óscar González; cinco volantes, José Martínez, Tomás Rincón; Eduard Bello, Adalberto Peñaranda, Darwín Machís y en punta Eric Ramírez.

Se espera que este miércoles tendrían luz verde para entrenar en un campo de juego; ademas de reconocer el terreno del estadio.

https://twitter.com/SeleVinotinto/status/1448056547821723661

Chile más comprometido

Pero es Chile la más comprometida; por tener más posibilidades y ser local, además debe aprovechar el gran momento de Benjamín Brereton, eso lo sabe su técnico Martín Lasarte.

Son tres puntos que lo acercarían, pero de perder sería casi un «hasta luego» y la frase de Richard Páez también aplica, porque no contará con Charles Aránguiz, tras ser expulsado por doble amarilla contra Paraguay.

Su reemplazo está entre Tomás Alarcón y Marcelino Núñez; pero recupera a su «perro de presa» el defensor Gary Medel, quien cumplió su fecha de suspensión; además de su veteranos referentes Arturo Vidal, Alexis Sánchez y el portero Claudio Bravo.

Alineaciones probables

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Arturo Vidal, Tomás Alarcón; Alexis Sánchez, Felipe Mora, Benjamin Brereton. DT. Martín Lasarte

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Adrián Martínez, Óscar González; José Martínez, Tomás Rincón; Eduard Bello, Adalberto Peñaranda, Darwín Machís; Eric Ramírez. DT. Leonardo González.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil). Escenario: Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago de Chile. Hora: 8:00 pm (hora venezolana).

