Venezuela muestra sus armas y vence a Astros (+ video)

Venezuela venció a Astros de Houston 9-8 en el primero de los dos juegos de preparación, disputado en el The Ballpark of the Palm Beaches, de Florida, de cara a su debut el próximo sábado en el V Clásico Mundial de Beisbol 2023.

Poder con Salvador Pérez, quien dio cuadrangular, que mostró que afina los brazos, con Ranger Suárez en pla de abridor, pero otros que llegan a tono como Silvino Bracho, que ponchó a dos de los tres en que enfrentó.

El manager Omar López salió quizás con el equipo base que pule para el juego inaugural del grupo D ante República Dominicana el próximo sábado 11 de marzo, en Miami, de los nueve titulares, seis dieron al menos un imparable.

La escuadra nacional abrió la pizarra con jonrón solitario del carabobeño Salvador Pérez, en la parte alta del segundo inning, sacándola por el jardín izquierdo ante el envío del abridor Brandon Bielak.

Por su parte, David Peralta sonó sencillo que fletó a Andrés Giménez, para el 2-0 parcial; aunque los siderales fabricaron una en el cierre del mismo inning, con sencillo de Mauricio Dubon pega sencillo por el jardinero derecho ante Suárez.

Emparejan las acciones a dos, en la baja del tercero, con las bases llenas, Alex McKenna recibe base por bolas y fletó caminando a Chas McCormick.

Houston tomó el control en el cuarto inning, producto del doble de Bligh Madris pega doble que trajo a la goma a Chas McCormick y Rylan Bannon; además de triple de Justin Dirden impulsó a Madris y colocar las acciones a favor 5-2.

Despiertan con cuatro

La reacción de Venezuela no se hizo esperar, al fabricar cuatro en la parte alta del quinto, con sencillo remolcador de Luis Arráez que engomó a Ronald Acuña Jr. que empató las acciones a cinco.

Miguel Cabrera se unió al festín,con sencillo que impulsó a Acuña y Arráez; más un lanzamiento desviado del pitcher fue suficiente para tomar de nuevo la ventaja, ahora 6-5.

En el séptimo, Gleyber Torres dio cohete que remolcó a Anthony Santander paa el 7-5; que acercó con una rayita Astros, en el cierredel mismo inning.

Seguidamente, en el octavo David Peralta dio triple que impulsó a Hernán Pérez, mientras que un lanzamiento desviado de lanzador Jimmy Endersby fue suficiente para que Omar Narváez anotara la novena para la cuenta criolla.

Para el noveno, Rylan Bannon pega doble al jardín central que remolcó a Corey Julks yRoss Adolph para el 9-8 final.

Ganó Carlos Hernández en labor de 1.2 innings, aceptó tres hits, tres carreras, dio par de boleto y ponchó a dos; salvó Franny Cobos ; perdió Murray.

Por Venezuela José Altuve de 3-1, anotada; Miguel Cabrera de 3-1, dos fletadas; David Peralta de 3-2, triple, dos producidas.

A saber

La escuadra nacional volverá este jueves a la acción en el segundo juego de fogueo, ahora contra Mets de Nueva York.

