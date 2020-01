!El verdugo de Terroristas! Este es el dron más temido del mundo (Video)

La Fuerza Armada de Estados Unidos acabó con el poderoso general iraní, Qassem Solemaini, con el dron ultrasecreto conocido como el verdugo de terroristas.

El arma provoca escalofrío a los terroristas quienes ahora no hayan donde esconderse, salvo en la cuevas como lo hizo Osama Bin Laden antes de fallecer. Aunque Estados Unidos no identificó el dispositivo usado para acabar con la vida del general Solemaini, los expertos aseguran que se trata de una aeronave no tripulada.

Según expertos, el MQ-9 Reaper, conocido también como Pedrator B o Asesino de los Cielos, es un dron con una extensión de 20 metros entre los extremos de las alas. Tiene 11 metros de largo, dos toneladas de peso y costó 15 millones de dólares.

El bautizado Asesino de los Cielos o el Verdugo de Terroristas lo diseñó la empresa General Atomics Aeronautical Systems para utilizarlo en operaciones que apuntan a eliminar enemigos en ataques quirúrgicos. Y así eliminaron al general Solemaini en las cercanías de las aeropuerto de Bagdad.

De ahora en adelante los terroristas no pueden dormir tranquilos con el dron multimisión que vuela a 15.200 metros de altura. Tiene una autonomía de 1.850 kilómetros. De pilotaje remoto se emplea para la ejecución de objetivos en movimiento. Es vital para las acciones de inteligencia.

La Bestia Blanca es capaz de alcanzar una velocidad de 370 kilómetros por hora. La aeronave entró en servicio en 2007. Ahora la Fuerza Armada de EEUU dispone de 93 aeronaves de este tipo.

Verdugo de terroristas

Este dron, que puede ser dirigido desde Estados Unidos por dos pilotos de las Fuerzas Armadas. Desde cualquier parte del mundo lo pueden manipular para perseguir a sus objetivos.

Además puede emplear sus bombas guiadas y misiles a cualquier hora del día y en cualquier región con escasos daños colaterales. Todo parece ser parte de una película de ficción.

Los expertos consideran que al Asesino de los Cielos puede ser empleado en cualquier parte del globo porque puede ser almacenado en contenedores. Lo llevan en aviones militares C-130 Hercules.

