Instagram trae la verificación de identidad de usuarios con video del rostro

Ahora, la red social Instagram solicitará a los usuarios que la verificación de su identidad al acceder a la cuenta, se a través de un video del rostro, estilo selfie.

De acuerdo a lo mostrado en los teléfonos que se ha actualizado, se trata de una grabación de corta duración de su rostro; que la plataforma utiliza para darte acceso y que luego eliminará al cabo de 30 días.

Es así, que la red social de Meta ha introducido un sistema de identificación basado en el rostro del usuario, por el que se solicita que grabe un video corto en el que se vea su cabeza desde distintas direcciones.

Esta función, compartida por el analista Matt Navarra, explica que busca ayudar a confirmar que el usuario es una personal real; aunque no se detalla si solo en el caso de las cuentas de nueva creación o en las ya existentes.

Respecto a ello, Meta asegura que el video selfie no se verá en Instagram y que será eliminado a los 30 días. De igual manera, también menciona que no recogen datos biométricos del mismo y que no utilizan la tecnología de reconocimiento facial.

