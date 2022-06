Verstappen en la cuerda canadiense con acompañante asturiano (+ vídeo)

El neerlandés Max Verstappen saldrá primero en Canadá y tendrá a su lado al español Fernando Alonso, en una tarde sabatina nada buena para el mexicano Sergio «Checo» Pérez.

Verstappen, del equipo Red Bull, actual campeón y líder en esta edición, ganó la pole de la prueba a realizarse este domingo 19 de junio, novena válida del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Pero fue un día muy productivo para el asturiano Fernando Alonso, de la escudería Alpine, quien avisó en el tercer entrenamiento, al lograr el mejor guarismo y ahora escoltará la «cuerda» a Verstappen; mientras que el otros español, Carlos Sainz (Ferrari) partirá en el tercer puesto.

Verstappen, de 24 años, firmó la decimosexta ‘pole’ de su carrera en F1 al dominar la calificación; en la que cubrió los 4.361 metros de la pista de la isla artificial que baña el río San Lorenzo en un minuto, 21 segundos y 299 milésimas; 645 menos que el doble campeón mundial asturiano Alonso, que firmó el segundo crono; y con 797 sobre Sainz, que arrancará tercero en Canadá.

Alonso, con 40 años el más veterano del campeonato, recordó viejos tiempos al exhibirse sobre el asfalto mojado; nueve temporadas después, arrancará de nuevo desde la primera fila en un Gran Premio.

Una jornada cuya calificación fue el que más se acercó a un muy intratable Verstappen -16 años más joven que él- cuyo compañero, el mexicano Sergio Pérez -segundo en el Mundial- largará desde la decimotercera plaza de la parrilla; tras accidentarse, sin mayores consecuencias, y haber quedado eliminado en la segunda ronda (Q2).

Junto a Sainz, desde la segunda fila, arrancará el séptuple campeon inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que acabó cuarto la calificación; nada mal por la campaña de bajo perfil, entre los problemas de auto y ahora de espada del británico.

Los dos Haas del danés Kevin Magnussen -quinto este sábado- y del alemán Mick Schumacher lo harán desde la tercera hilera; el francés Esteban Ocon, compañero de Alonso en Alpine, arrancará séptimo, al lado del inglés George Russell (Mercedes), en la cuarta fila de la parrilla.

Por detrás de ellos, desde la quinta hilera, lo harán el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y el chino Ganyu Zhou (Alfa Romeo), que acabó décimo la calificación.

La carrera de este domingo (2:00 pm, hora venezolana) está prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros; donde el nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos tiene una ocasión de oro de ampliar la ventaja en un Mundial que encabeza con 150 puntos, 21 más que su compañero en Red Bull ‘Checo’ Pérez.

Mas atrás con 34 unidades de ventaja sobre Charles Leclerc; que, tras efectuar varios cambios de piezas de su unidad de potencia; recibió dos penalizaciones y afrontará la novena carrera del año desde el fondo de la parrilla.

