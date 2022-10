«Mad Max II» completa el trono en Japón (+ vídeo)

El neerlandés Max Verstappen se proclamó bicampeón de la Fórmula 1 y lo hizo en lo más alto de podio del Gran Premio de Japón, revalidando el título con Red Bull, en el circuito de Suzuka, el decimoctavo del Mundial.

Tras dos años sin ver carrera, el considerado uno de los mejores trazados de la F1, Verstappen, de 25 años, logró su trigésima segunda victoria en la F1 -la duodécima de la temporada- al ganar por delante de su compañero, el mexicano Sergio Pérez y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que cruzó la meta segundo.

Pero Leclerc fue sancionado minutos después por ganar un puesto al salirse de pista, en un final alocado y confuso, que en cuestión de segundos alteró la resolución final del campeonato; en unos momentos de auténtica locura, ya que no quedaba claro si se otorgarían la totalidad de los puntos o no, dado que la prueba se resolvió con el tope de las tres horas máximas.

La carrera estuvo interrumpida después de los accidentes, a las primeras de cambio, del español Carlos Sainz (Ferrari) y del tailandés Alex Albon (Williams), que abandonaron tras esos lances, decretándose coche de seguridad, primero; y bandera roja, después.

Pero otro de los grandes sustos se los llevó el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que se encontró en esos momentos con una grúa en pista; recuperando el fantasma del fatal accidente -hace ocho años, en este circuito- que le acabó costando la vida a su compatriota Jules Bianchi, que chocó contra otro tractor extractor.

El francés Esteban Ocon (Alpine) y el siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) acabaron cuarto y quinto, respectivamente; una carrera que, a causa de las incidencias reseñadas, se resolvió tras las tres horas máximas reglamentarias, en lugar de las 53 vueltas previstas.

A falta de cuatro carreras, Verstappen se proclamó bicampeón y se colocó, además, a tiro de uno del récord histórico de éxitos en un mismo curso (13) que comparten dos alemanes: el séptuple campeón mundial Michael Schumacher y Sebastian Vettel; cuatro veces ganador del certamen.

En cualquier caso, el campeón tenía nombre y apellidos desde antes de que el certamen se fuera de vacaciones, cuando el nuevo ídolo de los Países Bajos asestó el definitivo golpazo psicológico al Mundial al exhibirse en Hungría; en una pista en la que es casi imposible adelantar, en la que, aparte de salir décimo, se permitió el lujo de dar un trompo.

Súper-depredador deportivo hasta límites insospechados, al regreso del parón ganó, saliendo decimocuarto, en Bélgica; añadió otras dos victorias ante su entusiasta afición, en Zandvoort; y ante los no menos fanáticos aficionados italianos, en Monza.

‘Mad Max’, segunda parte. Lo que ya pudo haberse consumado hace una semana, en Singapur, se confirmó este domingo en Suzuka; el capitán de Red Bull ya es bicampeón mundial, a falta de los últimos cuatro Grandes Premios: Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dabi. Donde el próximo 20 de noviembre se cerrará definitivamente el torneo.

El español Fernando Alonso acabó séptimo. El doble campeón mundial asturiano cruzó la meta por detrás del alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) -cuatro veces ganador del certamen- en una loquísima carrera que tuvo un más alocado desenlace; en el que se festejó a Verstappen primero, antes de decirle que aún no era matemáticamente campeón y de rectificar para anunciarle lo contrario.

El inglés George Russell (Mercedes) fue octavo en Suzuka; y también puntuaron en Japón el canadiense Nicholas Latifi (Williams) -que no seguirá en la F1 el año próximo- y el inglés Lando Norris (McLaren), que acabaron noveno y décimo; respectivamente.

«Ha sido un día impresionante para el equipo. Lograr este título en Japón y en casa de Honda (el motorista de la escudería austriaca) y, encima, con un ‘doblete’ es algo increíble». Sergio «Checo» Pérez

«Hay que felicitar a Max (Verstappen) y a Red Bull por una temporada increíble. Han efectuado un trabajo excelente y se han merecido el título». Charles Leclerc

«Es realmente loco, tengo sentimientos encontradas después de esta victoria». Max Verstappen

«Si echamos la vista atrás, ha sido un año increíble. Estoy muy agradecido a todo el mundo en el equipo, que han trabajado duramente». Max Verstappen

«Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido y de que lo hayamos logrado, además, aquí». Max Verstappen

