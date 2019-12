Vetados por el Tiar 29 maduristas en 18 países

El líder norcoreano, Kim Jong Un, fue fotografiado montando un caballo blanco, mientras se dirigía rumbo a una montaña sagrada, según informaron este miércoles los medios estatales, en lo que sería su segundo viaje al lugar en menos de dos meses.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), publicó fotografías de Kim vestido con un largo abrigo de invierno, el cual se cree le fue regalado por su homólogo ruso Vladimir Putin, en un caballo blanco flanqueado por su esposa y otros funcionarios a caballo, mientras se dirigían al Monte Paektu.

Las imágenes resultan muy similares a las que publicó el presidente Putin, donde aparece montando a caballo sin camisa en la región rusa de Tuva en 2009.

