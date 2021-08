Vicepresidente de Afganistán se declaró jefe de Estado interino

El empresario venezolano Jorge Nóbrega fue detenido en Miami por transacciones ilícitas con líderes del chavismo, con quienes supuestamente cometió delitos como el lavado de dinero y de violación de las sanciones impuestas a la administración de Nicolás Maduro.

De acuerdo a lo publicado por el portal El Nuevo Herald, Nobrega habría adquirido un contrato para brindarle servicios a aviones de combate rusos; comprados por la Fuerza Aérea venezolana.

Debido a éstos cargos, el empresario venezolano fue detenido el pasado domingo en Miami, al término de una pesquisa iniciada; por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), tras recibir información de que suministraba servicios de mantenimiento a la flota venezolana de aviones Sukhoi-30 (SU-30).

Tras su detención, el empresario compareció el lunes ante un juez y tiene este miércoles 18 de agosto una nueva audiencia; donde la fiscalía tiene previsto argumentar que debería permanecer bajo arresto porque podría fugarse.

Asimismo, se conoció que la investigación hecha con la colaboración de un informante confidencial (CI), determinó que Nóbrega; presuntamente «habría emprendido esfuerzos para esconder los pagos provenientes del chavismo a las autoridades estadounidenses», señala la acusación llevada a la corte.

Jorge Nobrega is a prosperous Miami businessman who sold foam to the Venezuelan military — but U.S. authorities say this was a military-grade foam used to protect fuel tanks in its Russian-made planes from enemy fire.

On Sunday, Nobrega got arrested. https://t.co/0oi2zJrVOo

— Miami Herald (@MiamiHerald) August 17, 2021