Video viral: Usuario de TikTok se come una cebolla cruda en una prueba casera de COVID

Se ha vuelto viral en TikTok, el video de una «prueba casera de COVID» donde un usuario se come una cebolla morada cruda y toma jugo de limón puro «como si nada».

Para Russell Donnelly (Nueva Jersey, EEUU), todo empezó cuando perdió por completo el sentido del gusto y el olfato, de inmediato asoció su condición al coronavirus, aun cuando no presentaba otros síntomas asociados a la enfermedad.

Esta situación, lo llevó a realizarse una prueba rápida, misma que al resultar «positiva» confirmó su teoría. Sin embargo, sus amistades no creían que el joven de 30 años que se veía en buen estado de salud, realmente no pudiese saborear ni oler nada.







Por esa razón, Donnelly diseñó una sencilla «prueba casera de COVID» para demostrarlo: Fue así que decidió unirse a la tendencia de TikTok «Prueba de sabor COVID», donde hizo un video corto en el que se graba comiendo una cebolla morada cruda, además tomar unos sorbos de jugo de limón puro.

Viral: Prueba casera de COVID de un usuario de TikTok con una Cebolla

El video de Donnelly comienza con él usuario cortando las puntas de una cebolla morada, mientras explica que tiene el virus y que es incapaz de saborear nada.

“Todo el mundo me sigue diciendo que intente comer algo desagradable, pero no tengo nada desagradable en mi casa, así que pensé que me gustaría comer algo que fuera fuerte o picante … solo para ver como es.”, dice el Tiktoker en el video.

«Así que aquí hay una cebolla», agrega mientras le da un gran mordisco, como si fuera una manzana, ante lo que Donnelly apenas reacciona y permanece «imperturbable».

«Nada», agrega Russell, masticando la cebolla cómodamente mientras abre una botella de jugo de limón y lo vierte en un pequeño vaso para luego tomarlo.

[Si tienes problemas para ver el video en tu dispositivo puedes visitar este enlace]

Donnelly publicó el video en TikTok la semana pasada y el mismo se se volvió viral, obteniendo más de 16,3 millones de visitas a a fecha.

A pesar de que el video de Russell Donnelly se ha vuelto viral recientemente, la tendencia de «Prueba de sabor COVID» ha existido por bastante tiempo en la red.

