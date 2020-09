Vin Diesel se estrena como cantante con el tema «Feel Like I Do»

El actor estadounidense Vin Diesel y ahora cantante estrena el tema titulado «Feel Like I Do»; como parte de su nuevo proyecto personal que todos podrán escuchar.

Una de las estrellas de Hollywood más populares de la actualidad, decidió saltar de la actuación a la música; y hoy presentó el single junto al productor noruego Kygo.

Respecto a lanzamiento, Diesel comentó que «durante mucho tiempo, he prometido que lanzaría música; animado por ustedes, para salir de mi zona de confort».

Ahora Vin Diesel se estrena como cantante

Asimismo, agregó a través de las redes que «Gracias por creer en mí. Como siempre, espero hacer que estén orgullosos de mí».

Este tema del género electropop, relata una historia algo amorosa entre dos personas que al parecer no se conocen. De hecho, parte de la letra dice así «No te conozco pero pareciera que sí, y me quedé congelado cuando entraste en la sala; porque cada palabra tuya me revuelve el interior, no te conozco pero pareciera que sí».

Así se escucha a Vin Diesel se estrena como cantante, saliendo a la luz su característica y reconocible voz grave ahora hecha melodia; quien sigue el ritmo electrónico contagioso para los fanáticos de éste género musical o si solo quieres bailar y distraerte por un rato.

Vale recordar, que éste año Diesel estrenó la cinta de ciencia-ficción «Bloodshot»; de la mano de la actriz mexicana Eiza González, justo antes de que la pandemia del coronavirus se hiciera presente en gran parte del mundo; y ocasionara el cierre de las salas de prácticamente todo el planeta.

