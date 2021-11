Selección entrena en Quito, Leo González terminará eliminatorias y Peseiro demanda a FVF

Compartir





















La Vinotinto entrena en Quito, Leo González continará hasta el final de las eliminatorias mundialistas a Catar 2022 y José Peseiro demanda a la Federación Venezuela de Fútbol (FVF) ante la FIFA por impagos de 14 meses.

Todo estos pasa a dos días de que la Vinotinto se mida a Ecuador, en la fecha 13 de las eliminatorias, en la capital meriodional (5:00 pm); que entre ayer y hoy realizaron sus primera prácticas, con la llegada por parte de los jugadores que hacen vida en las diferentes ligas, así como los del balompié local.

La Vinotinto entrena en Quito

La primera práctica bajo el mando de González se realizó anoche, en el estadio Olímpico Atahualpa de la capital ecuatoriana, que contó con 18 de los 25 jugadores convocados; dice la nota de prensa de la FVF.

Estuvieron en esta primera sesión Wuilker Fariñez, Joel Graterol, Rafael Romo, Roberto Rosales, Jefre Vargas, Nahuel Ferraresi, Adrián Martínez, Oscar González, Daniel Carrillo, Tomás Rincón, Edson Castillo, José Martínez, Eduard Bello, Luis González, Darwin Machís, Jan Hurtado, Eric Ramírez y Fernando Aristeguieta.

Luego se unieron en el hotel Ronald Hernández, Yordan Osorio, Christian Makoun, Junior Moreno, Cristian Cásseres Jr., Jefferson Savarino y Brayan Hurtado; para completar así la nómina completa de cara a la doble fecha que cierre el 2021.

Según lo expuesto en el mismo informe, el equipo volvería a las prácticas este martes, en el mismo escenario; ahora con todo el grupo para ultimar detalles de cara al partido con los ecuatorianos.

Leo González terminará eliminatorias

Según el periodista Carlos Tarache, Leo González continuará hasta el final de las eliminatorias, eso indica que se quedar´en el banquillo hasta el partido 18 que consta el calendario; cuando se disputará el próximo jueves 11 de noviembre el partido 13; el lunes 16 de este mes recibe en Caracas, a Perú la 14.

Tarache indica que la continuación, en el rol de interino de González, lo ratificó el vicepresidente Pedro Infante; un interato que será entonces de 12 juegos.

Peseiro demanda a FVF por impagos

Pero la desición de la continuación de González hasta el final, también se da por la demanda del director técnico portugués José Peseiro impuesta ante la FIFA por los impagos de 14 meses de su salario; según lo expueso en su cuenta de Twitter el periodista Tommy Arguelles.

Explicó Arguelles que “la junta directiva de la FVF intentará cancelar todo este mes, o llegar a un acuerdo con el entrenador para que inmediatamente sea retirada la demanda”; dice.

Según, a Peseiro no se le canceló ni un mes desde el primer trimestre desde 2020; lo que le llevó a renunciar a su cargo antes de la primer triple fecha de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, que llegó a convocar una preselección de 50 jugadores.

Aunque el presidente de la FVF, Jorge Giménez aseguró en agosto pasado a una emisora tachirense (Tama Stereo 103.9 FM) que pagarían esa cuenta; pero ahora aparece la demanda.

“Al técnico Peseiro también le vamos a pagar su contrato las próximas semanas para terminar ese capítulo y quede saldada esa cuenta, estamos dando la cara ante ese tema”; afirmó.

Agregó en su momento Giménez, que no es el responsable de que Peseiro se haya retirado de la selección nacional; que la decisión lo tomó por sorpresa.

“Ese proceso de Peseiro no lo viví yo. Si no tuvo el apoyo administrativo, económico o logístico por parte de la FVF no es culpa mía (…) No esperábamos esta decisión del profesor Peseiro, que pusiera su renuncia 15 días antes de la triple fecha”; puntualizó.

“Yo le había dado mi respaldo a Peseiro, trabajo muy poco en la selección, tuvo un año totalmente fuera del país en Portugal, ¿Cómo yo lo voy a echar por los resultados si no había tenido la posibilidad de trabajar bien?”; agregó.

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Gran Fondo Carabobo rodará con la pasión de la historia

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN