Mérida albergará el primer partido eliminatorio mundialista de Venezuela

Mi hermano @omarvizquel13, felicidades por haber subido casi 10% en la votación. Estás cada vez más cerca. Un honor estar junto a ti en la papeleta y mantenernos para el año que viene. . Quiero agradecer a todos los que votaron por mi para el Salón de la Fama. Es un gran honor el ser considerado para esto. I want to thank those who took the time to vote for me. It is a great honor to be considered for this. . #BobbyAbreu.