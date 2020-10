La Vinotinto llegó anoche y empezó a reunirse en Maiquetía

La esposa de Omar Vizquel lo acusa de violencia doméstica, además dio a conocer que está en plan de divorcio con el exgrandeliga; en un vídeo que colgó por las redes sociales.

Blanca de Vizquel, aseguró que el expelotero le dijo que se callara porque el busca su cupo al Salón de la Fama de las Grandes Ligas; pero dijo que no se quedaría callada.

«Soy una mujer valiente, una mujer dueña de mi vida. Estoy más fuerte que nunca: mental, espiritual y físicamente. La violencia doméstica, la violencia física (de cualquier tipo) a hombres, mujeres y niños (…) no tiene explicación. Es inhumano. Nadie debe pasar por una situación como esa»; dice Blanca de Vizquel por instagram live.

Esposa de Omar Vizquel lo acusa de violencia doméstica

Igualmente, el vídeo dice que «nadie se merecer ser violentado y estoy en un proceso de divorcio donde el señor pretende que yo me calle, es su petición, para no dañarle su carrera».

Más tarde, en su cuenta de Instagram agregó «(…) si ustedes piensan que esto fue mucho, no lo van a poder creer. Y a ti Omar Vizquel, que sé que me vas a ver, te digo no me voy a quedar callada, no me pudiste callar y jamás me callarás. Ahora estoy más fuerte que nunca sabiendo quien eres tú (…) tú no sabes quien soy yo».

No hay pronunciamientos, pero si comentarios

A esta hora, Omar Vizquel no ha respondido a los señalamientos de su esposa, que lo acusa de violencia doméstica; tampoco la Major League Baseball; que ha sido severa con este tipo de casos, que de ser cierta podría influir para que el expelotero fuera inmortalizado en el Salón de la Fama.

Mientras, en las redes sociales, hay diferentes opiniones, entre defensas, ataques y hasta piden cautela sobre «solidaridades automáticas» para con Vizquel.

