Violan y cuelgan a dos hermanas de la comunidad intocable en la India

La mañana de este jueves 15 de septiembre dos autobuses con migrantes, la mayoría venezolanos, llegaron a la residencia de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris en el Observatorio Naval en Washington, D.C.

Los buses habrían sido enviados por el gobernador republicano Greg Abbott desde la localidad de Eagle Pass, en Texas; como una medida de presión a las políticas migratorias del presidente, Joe Biden.

Vale mencionar que Abbott, en los últimos meses también ha trasladado a miles de migrantes a la capital estadounidense y otros estados gobernados por demócratas.

“La vicepresidenta Harris afirma que nuestra frontera es ‘segura’ y niega la crisis. Estamos enviando migrantes a su patio trasero para pedirle a la Administración Biden que haga su trabajo y asegure la frontera”, escribió Abbott en su perfil de Twitter.

