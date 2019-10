14 policías muertos en violento ataque de narcocarteles mexicanos (+video)

Más de 110.000 rescatistas participan en operaciones de búsqueda y rescate, activadas por el gobierno de Japón tras el paso del tifón Hagibis el sábado.

El tifón Hagibis, la peor tormenta que azotó el país en décadas, dejó al menos 40 muertos y 16 desaparecidos.

Hagibis también provocó la cancelación de tres partidos de la Copa Mundial de Rugby, pero se produjo un partido clave entre Japón y Escocia.

Japón ganó 28-21 para alcanzar los cuartos de final por primera vez.

Posteriormente, el entrenador del equipo nacional Jamie Joseph rindió homenaje a los afectados.

«Todos los que están sufriendo con el tifón, este juego fue todo para ustedes. La multitud fue enorme para nosotros, y hoy fue más que un juego», dijo.

El tifón Hagibis se ha debilitado y se ha alejado de la tierra, pero ha dejado un rastro de destrucción.

Miles de policías, bomberos, guardacostas y militares están trabajando para llegar a los atrapados por deslizamientos de tierra e inundaciones.

El tifón azotó ocho prefecturas en todo Japón, con velocidades de viento de hasta 225 km/h.

En la prefectura central de Nagano, un grupo de rescatistas que usaron snorkels y gafas comenzaron a buscar sobrevivientes en aguas que les llegaban a la cintura.

También se inundó un depósito de trenes en Nagano, lo que provocó la inmersión de 10 trenes de alta velocidad (bala). Cada tren ha sido valorado en 30 millones de dólares.

La Oficina del Primer Ministro de Japón dijo que los rescatistas se centrarían en «casas aisladas por inundaciones… y buscarían a aquellos que no se encuentran».

